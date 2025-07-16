陳慧嫻演唱會請容祖兒做嘉賓　爆一見海報已知佢會紅：有一姐氣質

陳慧嫻《The Fabulous 40演唱會》巡迴到杭州站，這站請來容祖兒擔任嘉賓。二人合唱完《跳舞街》後，慧嫻即爆料，「我第一次『見』祖兒係喺尖沙咀街頭嘅唱片海報，一睇我就覺得（祖兒插嘴：好醜樣啊！）唔係！呢個女仔一定紅！第二次見佢就係喺一個頒獎典禮嘅慶功宴，佢拎獎！而且佢爆紅啦！」祖兒好奇問到：「點解你睇到呢張海報會覺得我有機會呢？」慧嫻坦言是氣質，祖兒立即追問：「係點樣㗎？」慧嫻神回：「唔需要太靚，但係需要有一姐嘅氣質，我一睇你就有呢個氣質。」

陳慧嫻《The Fabulous 40演唱會》巡迴到杭州站。

這站請來容祖兒擔任嘉賓，二人合唱《跳舞街》。

慧嫻即爆料，「我第一次『見』祖兒係喺尖沙咀街頭嘅唱片海報，一睇我就覺得（祖兒插嘴：好醜樣啊！）唔係！呢個女仔一定紅！第二次見佢就係喺一個頒獎典禮嘅慶功宴，佢拎獎！而且佢爆紅啦！」

祖兒好奇問到：「點解你睇到呢張海報會覺得我有機會呢？」慧嫻坦言是氣質，祖兒立即追問：「係點樣㗎？」慧嫻神回：「唔需要太靚，但係需要有一姐嘅氣質，我一睇你就有呢個氣質。」

不過祖兒「不太認同」，「對我嚟講你就係好靚，你當時都係爆紅。細個時候見到你，你嘅形象、衣着，都係當時廣東樂壇嘅指標，你嘅音樂就係全方位嘅一個聲色藝俱全嘅歌手。今日可以企喺你舞台上面做你嘅嘉賓，我非常榮幸，多謝你。」慧嫻補飛話：「我係話你愈大愈靚！作為一個歌手，最重要係氣質。靚女大把，但有氣質嘅女仔唔多，你同我都有，哈哈！對我嚟講，容祖兒永遠都係英皇嘅一姐！」聽到慧嫻這樣說，祖兒即刻嚇到耍手擰頭：「你嚟咗我唔係呀，嚇死我啦！」笑翻全場。

祖兒大讚慧嫻才是廣東樂壇嘅指標：「細個時候見到你，你嘅形象、衣着，都係當時廣東樂壇嘅指標，你嘅音樂就係全方位嘅一個聲色藝俱全嘅歌手。今日可以企喺你舞台上面做你嘅嘉賓，我非常榮幸。」

慧嫻直言十分喜歡祖兒，二人早於2014年慧嫻三十周年演唱會已合作過，祖兒指當年受到邀請時立即「𦧲飯應」，亦十分感謝一直以來慧嫻對她照顧有加，每次的演出，慧嫻都會發訊息給她鼓勵，「佢會話：『你做得好好。』對於一個歌手嚟講，能夠收到一個尊敬前輩嘅認可，對我嚟講係非常有意義。」

慧嫻直言十分喜歡祖兒，祖兒十分感謝一直以來慧嫻對她照顧有加，每次的演出，慧嫻都會發訊息給她鼓勵，「佢會話：『你做得好好。』對於一個歌手嚟講，能夠收到一個尊敬前輩嘅認可，對我嚟講係非常有意義。」

另外，由今站杭州站開始，演唱會加入洪助昇（Aiden）及梁壁荧演出小短劇，為巡演增添新意。之前兩站分別有關智斌同阿嬌任嘉賓撐場，網民大讚：「嘉賓陣容睇得出慧嫻圈中人緣勁好！」