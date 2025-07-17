全球最大電音節Tomorrowland主舞台發生大火　傳出爆炸聲燒剩支架

世界上最大、最著名的電子音樂節之一Tomorrowland，將於7月18日至20日及7月25日至27日在比利時博姆的De Schorre舉行。 Tomorrowland一直以精美夢幻的舞台設計及多元電音風格而聞名，每年都吸引來自世界各地的頂尖DJ演出及數十萬名樂迷朝聖。香港時間今日（17日）凌晨，主舞台發生嚴重大火，現場傳出多次爆炸聲。

Tomorrowland是世界上最大、最著名的電子音樂節之一。（IG/@tomorrowland）

Tomorrowland原定於7月18日至20日及7月25日至27日在比利時博姆的De Schorre舉行。（IG/@tomorrowland）

原定將於本周舉行的電音節Tomorrowland，主舞台發生嚴重火災，導致主舞台嚴重燒毀，從影片甚至可以聽到爆炸聲，經歷數小時的大火，舞台只剩下支架。Tomorrowland官方發出聲明，表示火災暫時原因不明，並確認事件中沒有人受傷：「由於發生了一起嚴重事件與主舞台火災，我們深愛的Tomorrowland主舞台已遭受嚴重損毀。我們可以確認，此事件中無人受傷。我們也宣布DreamVille（露營區）將於明天（7月17日，星期四）如期開放，並準備迎接所有DreamVille的訪客。Global Journey在布魯塞爾與安特衛普的所有活動也將如期進行。我們目前正專注於尋找本週末（星期五至星期日）音樂節的解決方案。更多更新與詳細資訊將盡快公布。」

Tomorrowland主舞台。（X)

Tomorrowland主舞台。（X)

Tomorrowland主舞台發生大火。（X)

Tomorrowland主舞台發生大火。（X)

現場多次傳出爆炸聲。（X)

主舞台燒剩支架。（X)

Tomorrowland舉行20年來，從未歷經火災或天災而取消，繼疫情受影響在2020年及2021年停辦。有來自全球的網民都表示已經到達比利時，得知這個消息大感心痛：「都已經來了 怎麼辦？」、「好心痛啊 好不容易買到門票」、「真的超難過 看到眼眶泛淚」、「我在飛機上」、「Tomorrowland也在我的人生清單中，燒成這樣有點難過」、「慶幸不是在音樂節舉行時起火」。