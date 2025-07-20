Tomorrowland大火後36小時搭建新舞台　Metallica伸出援手創奇跡

世界上最大的電子音樂節之一Tomorrowland於7月18日至20日及7月25日至27日在比利時舉行，可惜在舉行前1日主舞台發生嚴重大火，現場傳出多次爆炸聲。經歷數小時的大火，舞台只剩下支架，幸好沒有人命傷亡。火災發生後36小時，Tomorrowland團隊只用了36小時搭建新舞台，創造了奇跡，而音樂節亦順利如期舉行。

Tomorrowland電音節向來以精美夢幻的舞台設計及多元電音風格而聞名，每年都吸引來自世界各地的頂尖DJ演出及數十萬名樂迷朝聖。（IG/@tomorrowland）

Tomorrowland主舞台發生大火。（X)

現場多次傳出爆炸聲。（X)

主舞台燒剩支架。（X)

Tomorrowland在短短36小時內，與長期合作夥伴Pixel Screen、Stageco及Prismax創造了奇跡，召集超過兩百名工人將燒毀的主舞台拆除後搭建新舞台。新搭建的臨時主舞台高約8公尺，闊70公尺，雖然比起原本的主舞台只有三分之一，但依然壯觀，讓樂迷想起2005年首次舉辦音樂節的Tomorrowland主舞台。

能夠迅速地建造新舞台，絕對不少得美國搖滾天團Metallica的功勞。Metallica將在歐洲巡演使用的SoundBox舞台設備借給Tomorrowland使用，並從奧地利運送至比利時。Tomorrowland的發言人Debby Wilmsen表示，臨時主舞台已過消防安檢，但出於安全考量，主舞台將無法施放煙火，而表演的DJ們會站在更接近觀眾。