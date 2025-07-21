雲浩影新歌初嚐張惠妹式硬淨曲風　台南拍MV抱恙開工無力掃美食

將於下月初在麥花臣舉行首次個人演唱會的雲浩影（Cloud），早前飛赴台南拍攝新歌《你的損失》的MV，雖然行程緊密，但她仍然興奮，因為經歷了三個第一次：第一次唱台式硬淨風格的情歌、第一次踏足台南，而且第一次親眼看見非常震撼的粉紅色夕陽。可惜此行抱恙發燒，無法享受當地美食，收工更攰到無力進食，只能蒙頭大睡。

雲浩影。

雲浩影早前飛赴台南拍攝新歌《你的損失》的MV。

雲浩影早前飛赴台南拍攝新歌《你的損失》的MV。

雲浩影今年第二首派台歌《你的損失》嘗試新曲風，是伴她成長的台式硬淨歌路，她說：「新歌由Kudos Lam作曲，黃偉文填詞，蘇道哲和Kudos Lam編曲，蘇道哲監製。今次去咗台南拍MV，亦都係我人生第一次踏足台南。《你的損失》係一首台式情歌，有啲似我細細個聽嘅嗰類，張惠妹同埋A-Lin嘅歌，仲特登選擇去台灣拍MV。」

雲浩影嘗試新曲風。

一向予人柔弱的雲浩影，新歌由歌詞到唱腔都令人感到「硬淨」，連文案都散發一種堅強感覺：「雖然你把我寵得像公主，但背叛公主的騎士，我不要了！沒有你的世界，或許辛苦一點，狼狽一點⋯⋯但至少沒有心碎」MV由金像剪接大師李謙明擔任導演，這是她與雲浩影第三度合作，默契十足。Cloud說：「好開心今次台南拍MV，我哋去咗好多好靚嘅景點，仲睇咗我人生目前No.1嘅夕陽，全個天空都係粉紅色架！」

MV由金像剪接大師李謙明擔任導演。

MV由金像剪接大師李謙明擔任導演。

MV中雲浩影獨自欣賞夕陽、沙灘漫步、吹肥皂泡、夜市玩攤位，突顯一個人都可以很快樂。她說：「去咗夜市拍攝，可惜我唔舒服，食唔到好味嘅嘢，加上發燒，收工返到酒店時太攰，嗌咗外賣都攰到食唔到，成個人冧咗！」返港好好休息後，Cloud經已滿血復活，全力投入演唱會準備中。

雲浩影身體抱恙，無力掃美食。