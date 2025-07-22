黎展峯出道4年首開騷　收100包印尼撈麵崩潰：早知話鍾意魚子醬

出道四年的「緊張大師」黎展峯（Andy）日前迎來人生第一次音樂會！今次跟張馳豪（Aska）孖住上舉行《Andy X Aska PLAY》音樂會。這邊廂Andy在台上自彈自唱兼大晒健身成果，那邊廂台下粉絲卻送咗一百包印尼撈麵搞到他爆笑，「Keep fit一個月即刻破功。」

出道四年的「緊張大師」黎展峯（Andy）日前迎來人生第一次音樂會！今次跟張馳豪（Aska）孖住上舉行《Andy X Aska PLAY》音樂會。

Andy與Aska拍住上開騷。

Andy在台上自彈自唱兼大晒健身成果。

人生首個音樂會，Andy坦言緊張到爆，「好緊張！因為屬於自己第一個show，好多嘢都想準備到最好，再加上我係一個鍾意諗好多嘢嘅人，所以好容易令到自己show前好大壓力。」這次音樂會，由選歌、rundown到styling Andy都落力參與，「再加上每日去練歌練琴、做gym，係有啲chur，不過好值得。」果然完美主義者上身，更指自己「諗嘢多過食飯」，好在音樂一響即刻放鬆，「不過開show後，聽到大家嘅反應，即刻令到我放鬆晒，不斷話俾自己聽要享受呢一場show。」

人生首個音樂會，Andy坦言緊張到爆，「好緊張！因為屬於自己第一個show，好多嘢都想準備到最好，再加上我係一個鍾意諗好多嘢嘅人，所以好容易令到自己show前好大壓力。」

這次音樂會，由選歌、rundown到styling Andy都落力參與，「再加上每日去練歌練琴、做gym，係有啲chur，不過好值得。」

Andy指自己「諗嘢多過食飯」，好在音樂一響即刻放鬆，「不過開show後，聽到大家嘅反應，即刻令到我放鬆晒，不斷話俾自己聽要享受呢一場show。」

首次開show，Andy坦言沒有蝦碌事，反而有不少爆笑時刻，「最深刻就係收咗一百包印尼撈麵。我本身好鍾意食，但為咗呢場show，努力keep fit咗一個月。但因為開show前要谷肌，我特登食咗印尼撈麵攝取碳水，點知show day當日，fans為咗慶祝我good show，就送咗成一百包印尼撈麵俾我！」他笑言雖然很感謝粉絲的心意，不過，「早知話自己鍾意食魚子醬啦！」

首次開show，Andy最深刻是收了100包印尼撈麵：「我本身好鍾意食，但為咗呢場show，努力keep fit咗一個月。但因為開show前要谷肌，我特登食咗印尼撈麵攝取碳水，點知show day當日，fans為咗慶祝我good show，就送咗成一百包印尼撈麵俾我！」

至於最感動、最喜歡的一part，Andy表示在唱《免費升級》這首歌，「呢首歌陪伴住我或者好多人經歷低潮，能夠帶住呢隻歌去到一個更大嘅舞台表演，真係好感動。亦提醒住自己，要繼續更加努力，每一次都要俾大家見到一個升級咗嘅Andy！」