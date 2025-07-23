Amy Lo盧慧敏新歌MV換足10個造型　跪地高歌情感爆發

盧慧敏（Amy Lo）推出第二首個人單曲《白牆》，新歌靈感來自她重複卻微妙不同的生活，展現壓抑後爆發的「Show Time」。MV還原她的日常，包括敷面膜、浸腳、邊食飯邊跳舞等等，非常搞笑。她換上近十個造型，壓軸以閃爆短裙出場，更跪地忘我高歌，寄語大家找到屬於自己的舞台，做最真實的自己！

盧慧敏（Amy Lo）推出第二首個人單曲《白牆》。

《白牆》由周耀輝填詞、Andy Schaub安哲逸作曲、葉澍暉編曲，周錫漢監製。Amy透露新歌概念和歌詞都與她的生活點滴有關，說：「我平時嘅工作有啲重複，但每次都有少少唔同。好似做演員有劇本，對白都係Fix咗，鏡頭前嘅我未必係最真實嘅我。當日復日不停重複時，去到一個位會忘記做嘅原因、令自己開心嘅事係咩。呢首歌去到最後係爆發點，一個人去到好壓抑時，終於搵到屬於自己嘅舞台。」而Amy的「Show Time」是獨自在家的時候，她笑言：「我覺得喺廁所沖涼係最無拘無束，無人見到嘅一面就係我最舒服嘅一面。」

MV以Amy的真實生活為藍本，事前她與MV導演Kendra分享不少內心世界。Amy坦言MV中的敷面膜、浸腳、做運動，邊食飯邊跳舞，全部都是她真實的日常片段，就連髮型師和經理人都客串上陣。MV還請來黃溢濠以及黃凱逸（Zelos）參演，黃溢濠飾演兇惡導演，於片場大鬧Amy兼嬲爆掉劇本！Amy卻被鬧得開心，說：「頭先嗰段戲黃溢濠真係好大力聲鬧我，佢畀戲我，我就可以接到。好多謝咁多位咁畀戲、咁幫手嘅朋友們，呢個真係好緊要，所以好開心。」

Amy分享不少內心世界。

跪地高歌情感爆發。

Amy分享不少內心世界。

MV請來黃溢濠和黃凱逸參演。

但最考起Amy的是要發脾氣，MV其中一幕，髮型師不小心用直髮夾焫親她的後頸，Amy要假裝嬲得鬧走對方。她鬼馬笑說：「我真係唔發脾氣，因為好攰。嗰個Shot要我鬧人，但佢哋演繹得非常有趣，同埋大家係幫緊我，所以好難鬧得落，係一個好大嘅挑戰。」

MV拍攝歷時兩日，超過30小時，其中一日正值小暑，氣溫飆升至35度，Amy笑言一眾台前幕後拍攝得非常「融洽」：「全部人熱到『溶』晒，體感溫度係48.93度！7月7號拍MV當日，係監製周錫漢嘅生日，雖然佢唔喺現場，但我擅自分咗少少佢嘅Blessing，所以拍攝得非常順利。」

最考起Amy的是要發脾氣，MV其中一幕，髮型師不小心用直髮夾焫親她的後頸，Amy要假裝嬲得鬧走對方。

MV拍攝歷時兩日，超過30小時。

MV請來黃溢濠參演。

MV請來黃溢濠參演。

黃凱逸（Zelos）亦有份參與。

MV中，Amy換上近十個造型，她表示喚起了以前做模特兒「Quick Change」的回憶，說：「做騷時就係不停Quick Change，快到你冇時間去諗。今次MV要拍好多唔同鏡頭，所以不停換咗好多套衫，喚醒返以前做Modelling嘅『暈』返嚟。」她壓軸以露肩閃爆短裙登場，臉上和身上均貼滿小鑽，高貴又華麗。她推開門猶如回到熟悉的睡房，忘我高歌更跪地演繹「This is my show time」，完美呼應歌詞，情感爆發！Amy希望新歌《白牆》能帶給大家一份釋放，說：「希望每個人都搵到屬於自己釋放嘅方式同舞台，唔一定係表演，而係你鍾意自己嘅地方。」