2025 The Fact Music Awards｜aespas, IVE及Stray Kid將重磅現身

由The Fact 舉辦，歷年在港澳地區舉行的韓國音樂頒獎禮《2025 The Fact Music Awards（TMA）》，將於2025年 9 月 20 日（星期六）晚上假澳門最大面積戶外大型演出場地，澳門戶外表演區舉行。繼早前宣布出席名單，今次大會再公布三大重量級韓團單位，將現身TMA韓國音樂頒獎典禮，當中包括Stray Kids, IVE及aespa。

韓國音樂頒獎禮《2025 The Fact Music Awards（TMA）》，將於2025年 9 月 20 日（星期六）晚上假澳門最大面積戶外大型演出場地，澳門戶外表演區舉行。（大會海報）

Stray Kids風潮席捲全球，創造出「SKZ」旋風。組合於去年12月發行SKZHOP HIPTAPE音樂企畫的首張專輯《合（HOP）》，順利登上美國 Billboard 200 榜首位置，這更成為組合連續第6張勇奪No.1的專輯，打破Billboard自成立以來的紀錄。

Stray Kids現正在歐洲六大地區展開八場巡演，當中倫敦托定咸熱刺球場演出的一場門票被秒殺。（大會提供）

IVE被譽為 「MZ世代的Wannabe Icon」，無論是音樂還是她們的時尚觸覺，都備受注目。IVE今年2月發行第三張 EP《IVE EMPATHY》，已橫掃15個音樂節目冠軍，而先行曲《REBEL HEART》更被 Billboard 評選為「2025 年目前為止 25 首最佳 K-POP 歌曲」之一。

IVE 近期登上 Lollapalooza 音樂節於柏林和巴黎舞台，是唯一一組連續兩年受邀在芝加哥、柏林和巴黎演出的 K-POP 女團，展現強大的全球號召力。（大會提供）

aespa是去年《The Fact Music Awards》大獎得主，2025 年持續大放異彩。他們去年10月發行的第五張迷你專輯《Whiplash》對 K-POP 市場造成強烈衝擊，上月推出的新單曲《Dirty Work》，更讓他們締造「六連百萬銷量」紀錄，延續其獨特的「Y3K」虛幻交錯潮流風格。

asepa下半年將全面回歸，8月起展開第三次世界巡演，以首爾演唱會為起點，絕對讓粉絲引頸以待。（大會提供）

聯同早前宣布的名單︰NEXZ, BOYNEXTDOOR, NMIXX, NCTWISH, KiiiKiii, Hearts2Hearts, ENHYPEN, TWS, MEOVV, ZEROBASEONE, AHOF及CLOSEYOUREYES，演出陣容相當強勁。而除了豪華演出陣容外，《2025 The Fact Music Awards》現正為兩大獎項「 Global Hot Star Award」及「Fans N Star Choice Award」進行網上票選活動。顧名思義，「Global Hot Star Award」將頒發給全球K-Pop粉絲最喜愛的第四、五代K-Pop藝人，而曾在過去一年發行作品的藝人，即自動入圍「Fans N Star Choice Award」。過去不少得獎單位都會驚喜現身領獎，今年可有機會再次複製驚喜時刻？粉絲們都必定拭目以待！有關入選名單包括G-DRAGON、J-HOPE、LE SSERAFIM、TWICE等。