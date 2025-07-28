唱作女新人RIIANA加盟周星馳比高娛樂　創作宗旨：鍾意就會去試

全唱作女新人RIIANA正式簽約比高娛樂成為旗下首位歌手，今日（28日）預告第一首派台單曲《I’M SORRY》將於8月1日在各大音樂平台上架。以唱作人身份出道的RIIANA是土生土長的香港人，四年前隻身到北京現代音樂學院修讀聲樂：「喺北京修讀期間，我立志要做唱作人，於是狂寄demo去唔同唱片公司、節目面試，咁啱Fireverse Music 招募緊音樂人，我好幸運得到引薦，輾轉間啲歌就去到比高娛樂的決策人手上，跟住就成功簽咗約成為旗下歌手。」

全唱作女新人RIIANA正式簽約比高娛樂成為旗下首位歌手。

全唱作女新人RIIANA正式簽約比高娛樂成為旗下首位歌手。

RIIANA指自己對正式出道未有感壓力，「反而覺得公司對住我都會有壓力，啱啱入嚟就要出歌，我自己諗法比較多，有時難免令大家工作量增加，試過同經理人傾到凌晨5點，所以我都好多謝公司嘅團隊，因為我嘅歌終於要面對大眾，要將最真誠嘅內心世界公諸於世，我都擔心自己做得未夠好，反而呢個先係我嘅壓力來源。」她又透露，計劃今年會推出3首全唱作新歌，未來亦會以自己創作的音樂為主，期待可以推出個人創作大碟。

RIIANA第一首派台單曲《I’M SORRY》將於8月1日在各大音樂平台上架。

RIIANA指自己對正式出道未有感壓力。

談到比高娛樂旗下有發展電影等相關業務，公司也有安排她嘗試製作電影配樂，RIIANA亦不時將自己創作的歌send給公司：「呢啲係好好嘅機會，同埋我創作完都會喺公司Group問大家意見，成個團隊都畀好大自由度我，證明入呢間公司係啱嘅，因為我嘅創作只有一個宗旨，就係『只要我鍾意就會去試』。」RIIANA續指，R&B曲風並非自己最擅長的類型，新歌《I’M SORRY》經過近10個月的調整、兩次補錄才有這個版本：「呢3、4年已經儲埋好多歌，呢首係我第一首作品，對我意義好大，寫嗰陣大概22歲，Producer 都覺得最啱我，仲好有心機咁指導我啲歌詞要點寫。我仲記得老師知我嘅歌行呢種曲風都好錯愕：『唔係吓話？你唱唔好亦都唱唔到㗎喎』，不過我好堅持要做唱作人，所以佢都好耐性咁教我，先有而家嘅效果，所以我真係要好多謝佢哋。」

談到比高娛樂旗下有發展電影等相關業務，公司也有安排她嘗試製作電影配樂。

RIIANA直言欣賞Gareth. T，望將來有機會跟對方合作。

談到新歌的內容，RIIANA刻意營造慵懶又有點反叛、輕挑的感覺唱「道歉歌」：「我就係想有呢種反差。」歌曲描述一直處於情感上風，被另一半竉愛、包容的少女，不太懂得理會對方的感受，即刻做錯也從不主動低頭，直至對方終於要離開才醒覺自己錯，然後主動道歉想挽回。但同時間又不 相信對方會離開自己。最後，問RIIANA欣賞哪位香港創作歌手？她表示：「近來都留意到香港創作歌手Gareth. T（湯令山），如果有機會都想一齊創作，因為未來都計劃創作廣東歌，也希望跟樂壇創作人合作。」