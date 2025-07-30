芯駖新歌《POSH》揸車為題MV再挑戰性感極限　搵日本排舞師圓夢

樂壇女子組合COLLAR成員Sumling李芯駖，去年單飛出道，先後推出《SPYLING》與《讓思憶症發作》後，昨日再推出個人單曲《POSH》，歌曲以揸車為主題，再配上跳唱、節奏澎湃的曲風，而今次特別之處，除了編舞上專誠邀請日本排舞師之外，MV造型更是單飛的三首歌之中，最性感一次。

芯駖個人單曲《POSH》，歌曲以揸車為主題，再配上跳唱、節奏澎湃的曲風。

《POSH》由ADILE,、ANDREAH、Karen Yee、Victor Tse 作曲，周耀輝填詞、T-Ma及謝國維監製，內容講關於揸車，Sumling直言今次歌曲十分特別，感覺像度身訂造，她說：「第一次聽首歌，就感覺好似揸車咁，因為我最近考完車牌，好想從揸車中帶出自己想法：『揸車對我嚟講係一件幾有趣嘅事，但點解我咁遲先考車呢？因為我覺得自己唔適合揸車，但其實學車師傅話我揸得幾好，原來我一直畀自己嘅恐懼打敗』，我想透過呢件事，反映日常生活有啲嘢，我哋係自己打敗自己，未試過就話唔得，但原來試咗之後係OK嘅。」

《POSH》由ADILE,、ANDREAH、Karen Yee、Victor Tse 作曲，周耀輝填詞、T-Ma及謝國維監製，內容講關於揸車，Sumling直言今次歌曲十分特別，感覺像度身訂造。

芯駖說：「點解我咁遲先考車呢？因為我覺得自己唔適合揸車，但其實學車師傅話我揸得幾好，原來我一直畀自己嘅恐懼打敗』，我想透過呢件事，反映日常生活有啲嘢，我哋係自己打敗自己，未試過就話唔得，但原來試咗之後係OK嘅。」

雖然《POSH》與《SPYLING》同為跳唱快歌，不過今次《POSH》跳舞上比較特別，芯駖指：「搵咗日本排舞導師編舞，佢係一個好出色嘅老師，我成日喺IG睇佢啲片，今次邀請到佢我非常開心，亦好多謝製作團隊幫我實現呢個夢想。」猶記得《SPYLING》性感間諜造型，但芯駖表示今次MV比之前更性感、更少布：「當我知道造型比上次性感，我就落力減肥。而家我嘅體脂比之前再低咗，因為之前拍團綜，然後做舞台劇，跟住就錄歌排舞拍MV，冇乜放鬆狀態。」

今次《POSH》跳舞上比較特別，芯駖指：「搵咗日本排舞導師編舞，佢係一個好出色嘅老師，我成日喺IG睇佢啲片，今次邀請到佢我非常開心，亦好多謝製作團隊幫我實現呢個夢想。」

猶記得《SPYLING》性感間諜造型，但芯駖表示今次MV比之前更性感、更少布：「當我知道造型比上次性感，我就落力減肥。而家我嘅體脂比之前再低咗。」

芯駖又大爆媽咪在家中長期loop她過去的兩首作品，成為她的流量擔當，她說：「媽咪都有嚟睇我做舞台劇（ 《你好，打劫！Reunion》），佢睇完淨係話『你都好辛苦，冇得抖，打呢份工真係好辛苦』，媽咪最擔心都係子女健康。」

芯駖又大爆媽咪在家中長期loop她過去的兩首作品，成為她的流量擔當。

提到COLLAR成員陸續考車牌，問芯駖決心考牌是否受其他成員影響？她表示：「有少少，阿Gao係第一個考車牌，我冇諗過自己可以一take pass，覺得自己冇乜方向感，揸落車先知自己好鍾意揸車，喺車入面好有me time感覺。」至於8月29日迎來COLLAR第二次演唱會，芯駖希望可以在演唱會當晚演出《POSH》這首歌，如果成事的話，這將會是芯駖首次現場演繹《POSH》。