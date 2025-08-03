香港DJ專訪｜Gareth陳考威成為音樂監製前的DJ歷程

留意本地流行音樂的讀者，絕對不會對Gareth陳考威這個名字感到陌生。他在2010年代開始活躍於本地樂壇，擔任作曲、編曲及監製。曾與無數歌手合作，近年監製過多首大熱作品，例如《世一》和《至少做一件離譜的事》，今年年初更奪得「叱咤樂壇監製大獎」。細心留意下，亦發現Gareth擅長創作和製作電子流行曲，原來與他以往的DJ歷程關係甚大。他在15歲接觸DJ，師承本地著名DJ Frankie Lam，開展他的音樂人生。本月專欄有幸邀請Gareth分享他的DJ故事。



攝於Gareth專訪當天。

波盛：你係點樣開始成為一個DJ？

Gareth：十幾歲嗰陣，有次我同屋企人食飯我家姐係到嘅，我問佢食完飯去邊，佢就話去rave party。我問佢咩係rave party，佢就話跟佢去睇下咪知囉。嗰陣時係灣仔會展舊會展，地下嗰層就整咗成個dance floor，跟住就有DJ。佢哋播緊嗰啲歌我仲話「咦﹖點解呢啲歌好似冇人唱淨係得純音樂嘅﹖」我就開始鍾意咗呢種音樂，自己返屋企就聽呢啲音樂。但係嗰時返學冇錢買DJ set，我就download咗啲software，試下點樣mix啲歌，係 DJ 令我接觸音樂。

Gareth在15歲因一次rave party而成為一位DJ。

波盛：你記唔記得嗰個rave party係咩類型嘅電子音樂令你咁鍾意?

Gareth：嗰陣個DJ係Paul van Dyke ，係打 Trance 嘅 Legend 嚟。其實 Trance 都令我熟悉旋律呢樣嘢，因為呢個 Genre 喺電子音樂係比較melody強啲，嗰陣我就開始有旋律喺個腦裏面。而未去rave party之前我都係聽廣東歌，聽鄭秀文呀、郭富城呀，都有接觸郭富城嘅跳舞音樂嘅。

波盛：自己研究到一個咩位就真係買設備返嚟玩？

Gareth：其實我係好好彩嘅。因為嗰時rave party 喺香港即係講緊98、99年係好hit，基本上個個禮拜嘅weekend都一定有呢啲大型party，咁我就去咗下一個。嗰陣時中環有個地方叫CE Top，就有啲local DJ，有一個DJ我聽完之後就好鍾意佢打嘅嘢，就係Frankie Lam。佢一落台我就膽粗粗行埋去話好鍾意佢啲音樂，話自己而家都學緊。佢又好好人話：「你學緊呀﹖你用咩mix呀﹖」佢聽到我話用電腦program mix之後，就話嗰啲完全唔同㗎，然後問我識唔識數拍子同數bar數，我就話唔識。

咁啱rave party出面有啲休息區，佢就帶咗我去，我記得仲要係坐喺地下，佢就開始教我點樣數bar數，聽住個 DJ 打然後即場教我。到我開始get到點數bar數，佢問我：「你得唔得閒呀而家﹖我都打完㗎喇，我屋企喺隔離㗎咋，你跟我去呀，我嗰度有套DJ嘢。」咁我咪跟囉，真係就喺隔離樓，上到我就見到成台嘢，佢嗰晚就喺嗰度教我。教完之後佢好好，話借套嘢俾我拎返屋企，咁我細個唔識就無所謂啦，拎咗佢套嘢返去，日日放學就對住牆喺度練。

本地著名DJ Frankie Lam，多年來活躍於本地電子音樂圈。

波盛：實際上係點樣練？

Gareth：嗰陣時有 internet radio，播好多EDM。你係可以sign up join，connect你部電腦去佢個server，嗰陣時係用Winamp。你幾時想online打就book一個slot，咁我每日放學就打可能一兩個鐘嘅set，即係全世界聽緊呢個internet radio就可以聽到我打碟，咁我就用嗰個地方去練。

波盛：嗰陣係咪要開始洗錢買黑膠嚟打碟？

Gareth：嗰陣Frankie借咗好多黑膠畀我。因為佢同佢以前嘅partner 喺旺角有間黑膠舖，專賣電子音樂。我日日放學就會去呢間舖頭度聽歌，買啲碟或者借啲碟嚟打。嗰陣都係玩Frankie玩嗰啲Progressive House同Trance，嗰陣我都鍾意打啲melodic嘅嘢。我覺得Trance可能喺電子音樂上係比較Pop啲，因為有旋律，你會易吸收到佢想表達啲咩。熟咗之後你就會開始想越打越偏，咁先可以develop自己嘅style。而我係打Trance先，跟住就去咗Progressive Trance，再去Progressive House。然後我有一排係打Tribal，跟住再去 Breakbeat，Deep House 都有。

波盛：除咗頭先講喺internet radio打，隔咗幾耐左右有得實體打？

Gareth：我記得都好快，都係因為Frankie。佢同佢個Partner喺尖沙咀漆咸道有個細Club叫Boom，因為佢多數打啲peak hour可能凌晨12至2點，咁我咪喺網吧度蒲囉。蒲到咁上下佢就會打俾我話：「差唔多完喇你過嚟啦！」咁佢就會比3點至6點我打去練，我就會打到朝早先返屋企。因為3至6點其實啲人已經開始攰，所以揀嘅音樂未必會咁澎湃，比較 mellow 啲，等佢哋慢慢 cool off 咁樣返屋企。

Gareth從凌晨的表演時段練習DJ技巧。

波盛：嗰陣有無諗過將來以DJ維生？

Gareth：我又冇喎，嗰一刻就係我好鍾意囉。我記得喺嗰度操完之後，Frankie就問我夠唔夠膽去打啲大啲嘅地方，佢就開始帶我去中環度打。嗰時有個好大嘅club叫Queens，係真係好大有幾百人，有幾百人去練你嗰樣嘢又係另外一個感覺。

波盛：你印象中打過最大型嘅活動係點？

Gareth：我試過打個8000人。嗰陣喺啟德有個叫 HKEMF，就係Hong Kong Electronic Music Festival。係有三個帳幕，一個帳幕就係玩Trance嘅一個帳幕玩House，咁我就玩Trance嗰個。首先你要聽上個 DJ 打緊咩嘢，跟住你要諗點樣接佢，嗰個 intro好重要，所以成日會諗我上場第一隻歌係咩歌去令到啲人最深刻。我覺得喺 DJ 裏面最好玩就係我去到其實唔會知打咩歌，所以係即慶。同埋嗰陣係打黑膠，所以就揹住兩大袋碟，要一個朋友幫手先揹得晒。

Gareth曾在擁有8000位觀眾的香港電子音樂節表演。

波盛：而家打碟就輕鬆好多帶隻USB一插就得。你覺得玩黑膠同依家digital嘅分別係點？

Gareth：我覺得最大嘅分別係以前黑膠因為唔係個個人有access，所以以前嘅 DJ 個個都好有佢哋獨特嘅 style。今時今日download嘅歌大家可能都係similar source或者download啲similar嘢，但我哋買黑膠係要去英國某個網頁訂或者去邊度訂，好少機會會撞，除非嗰隻歌好紅。黑膠好玩在依樣嘢，係尋寶囉。有時有啲歌未出佢哋叫White Label，咁你攞到嗰隻White Label播，另外一啲 DJ 聽到佢哋會話：「依隻咁正嘅咩嚟㗎﹖」我哋又會借畀大家打。咁 mp3 唔使㗎嘛， 你去 search 就download 到。

波盛：一路以嚟有無一啲DJ或者Producer你好喜歡？

Gareth：Trance裏面我真係鍾意Tiësto。嗰陣時佢已經做自己嘅歌，都有出碟，咁我就買佢啲碟。有次有個電子音樂節佢係Headliner，我就 dream come true咁可以幫佢做opening。嗰刻我無諗係幫緊邊個做opening，我剩係諗我要好勁。依家我都有上YouTube睇佢，有睇Martin Garrix，都有search我以前鍾意嘅DJ好似Paul van Dyke，佢都仲有打緊。近年有一個叫 James Hype我都幾鍾意佢，佢有做自己歌又會喺YouTube打啲live set甚至即場喺YouTube整一首歌，咁我就睇佢啲片學下。

國際知名DJ Tiësto，他曾經專注於Trance的音樂製作和演出。

波盛：之後點解你會有整自己歌嘅諗法？

Gareth：其實我係見到啲外國DJ開始整，咁我都開始研究點樣整電子音樂。不過嗰陣時我都覺得幾難，因為外國DJ真係好勁。嗰陣香港都有一個外國人叫Dan F，佢開咗一個黑膠Label叫大少爺，佢嗰時就係香港一個真係出到自己電子音樂嘅黑膠嘅一個 DJ 。我嗰陣都係整 Trance 同 Breakbeat ，不過我記得係雞雞地，都係玩啦，我有試過喺現場打但嗰啲聲真係唔掂。

Dan F創立了音樂品牌「大少爺」。

波盛：你打嘅類型由Trance開始之後又去到Breakbeat，你覺得Breakbeat 呢種音樂有啲咩咁吸引你？

Gareth：個節奏感囉。Trance係4拍4，Breakbeat 係比較groovy 啲，同埋佢都可以溝好多唔同嘅元素，例如少少hiphop，vocal上嘅嘢或者heavy嘅bassline同結他都有。我覺得打Breakbeat嗰個感覺係有態度啲嘅，打Trance就係好似帶人去一個journey。

波盛：你嗰陣維持咗DJ嘅生活幾耐？

Gareth：2年左右。因為我之後要返加拿大讀書，跟住我去到發覺冇人聽電子音樂，嗰度啲人全部係玩Hip Hop，所以我就轉咗做Hip Hop就無打碟。啲同學全部都係玩Rap，佢哋知我做電子音樂就叫我試下整啲Hip Hop beat畀佢哋Rap，咁我就開始學。我哋以前喺宿舍度做好多Mixtape，我就開始接觸錄音。

波盛：喺外國讀書仲有無接觸其他同音樂相關嘅嘢？

Gareth：我之後讀咗sound engineering，讀點樣運作studio同錄音。我記得有個assignment我係整咗隻電子音樂出嚟，個老師又好鍾意。讀完之後我就返咗嚟香港，咁啱有個朋友唔係呢一行但係佢自己玩音樂寫歌，佢知道我識錄音就搵我幫佢錄歌。我就覺得佢點解可以寫到一隻流行曲，就叫佢教我。佢就係教左我basic結他chord，然後我又係好似嗰陣打碟咁，日日淨係練呢幾個chord，喺裏面諗啲旋律。

波盛：你讀sound engineering 係咪關之前一路玩音樂事，而令你好想喺呢個範疇再知多啲？

Gareth：可能係因為我都想學 mixing 。因為嗰陣我覺得自己整嘅電子音樂點解去唔到出街嗰個水準，係咪差咁啲咩呢。我就好想take一啲mixing或者studio course。但係最終發覺原來studio course大部分都係學錄音同埋點樣運作一個錄音室，但就令我而家用我嘅錄音室器材都會識得去運作。

波盛：返到嚟香港開始咗錄音同製作方面嘅工作，呢段時間仲有冇再打碟呀？

Gareth：呢排有自己打。我好耐之前有好多黑膠，返學嗰陣時儲咗好多，每日可能有廿蚊食lunch，啲碟係五十幾蚊至一百蚊，我就儲少少跟住就買，兩、三年就買咗幾百隻。之後因為返加拿大，呢堆碟就放哂入箱儲咗喺個倉度。唔知點解好多年都搵唔返呢啲碟，因為可能喺個倉好入嘅唔知邊度。幾個月前我真係想搵返，係因為我個friend佢帶咗佢個digital嘅DJ mixer上嚟，我試完就好想好想打碟，咁我就真係返倉搵，見到一盒紙箱寫住「威」，拆開佢跟住真係全部嘅黑膠喺晒度，我就即日搬返曬去錄音室。

Gareth的黑膠收藏。

波盛：呢排自己打有無令你想好似以前咁出show打？

Gareth：有㗎！依家我每次打返啲歌，都會有返以前嘅感覺同埋畫面。如果有啲party係搵電子音樂嘅DJ可以隨時搵我，我都可能係會打Breakbeat同埋Progressive House。我都係鍾情依啲多啲，鍾意慢慢帶住人哋嘅情緒周圍走。

Gareth最近重拾DJ興趣。

波盛：你覺得以前打碟同鍾意電子音樂，有無影響到你依家做音樂？

Gareth：寫歌有囉。因為Trance裏面有好多旋律，令我知道咩係旋律或者點樣誕生。我都有曾經做過啲Pop係有電子元素，依啲全部都係嚟自以前。