夏韶聲演唱會丨與師父竹田和夫彭健新Jam歌　公開美國親拍UFO片段

「香港搖滾之父」夏韶聲（Danny Summer）一連兩場《LAST SUMMER》演唱會，昨晚（8月2日）假紅磡體育館舉行，Danny邀請了師父竹田和夫、老友彭健新同台合唱Jam歌外，又搵來一班後輩包括：口琴演奏家CY Leo（何卓彥）、無伴奏組合SENZA、唱作人呂喬恩（Quinn）和Vincie（李詠詩）、樂隊BLACK WINE同台演出。而台下亦有多位藝人到場支持，繼有「徒弟」陳小春帶同長子Jasper（陳胤捷)、盧冠廷和唐書琛夫婦、鄭丹瑞、廖碧兒、陳志雲、森美與父親、鄭子誠和劉倩怡夫婦、鄭國江老師、周國豐、黃劍文、陳敏之、嚴淑明、顏志恒及劉偉恒夫婦等。

「香港搖滾之父」夏韶聲（Danny Summer）一連兩場《LAST SUMMER》演唱會，昨晚（8月2日）假紅磡體育館舉行。

「徒弟」陳小春帶同長子Jasper（陳胤捷)到場睇騷。

鄭國江老師。

鄭子誠和劉倩怡夫婦。

嚴淑明、陳敏之

森美與父親。

Danny在60年代加入樂壇，特別邀請同期出道的彭健新一齊大彈結他Jam歌曲《Dance On》及《Little Sister》，演出完彭健新一度想落台，Danny即搞笑叫住對方，又指彭健新身穿珠片外套，亦曾經出唱片當歌手，上得舞台當然不止彈結他，應該要再獻唱，最終彭健新再演繹他的經典金曲《可愛的笑容》。Danny又談到當年獲師父竹田和夫邀請到日本發展，跟師父巡迴演出時受到對方不少啟發，這次演唱會師父專程飛來香港做特別嘉賓，「我哋對上次同台演出，已經係15年前嘅事，昨天嘅事，今天我哋再度同台。」兩師徒除一齊演繹《今天昨天》和《New York Woman》外，竹田和夫還獨自表演《Red House》。

Danny在60年代加入樂壇，特別邀請同期出道的彭健新一齊大彈結他Jam歌曲《Dance On》及《Little Sister》。

演出完彭健新一度想落台，Danny即搞笑叫住對方，又指彭健新身穿珠片外套，亦曾經出唱片當歌手，上得舞台當然不止彈結他，應該要再獻唱，最終彭健新再演繹他的經典金曲《可愛的笑容》。

Danny又談到當年獲師父竹田和夫邀請到日本發展，跟師父巡迴演出時受到對方不少啟發，這次演唱會師父專程飛來香港做特別嘉賓，「我哋對上次同台演出，已經係15年前嘅事，昨天嘅事，今天我哋再度同台。」

兩師徒除一齊演繹《今天昨天》和《New York Woman》外，竹田和夫還獨自表演《Red House》。

Danny找來一班後輩包括：口琴演奏家CY Leo（何卓彥）、無伴奏組合SENZA、唱作人呂喬恩（Quinn）和Vincie（李詠詩）、樂隊BLACK WINE同台演出。

Danny在《LAST SUMMER》演唱會上，由香港的童年時講到來自外太空的UFO，以音樂分享多年來人生各種經歷。Danny以往講外星人話題，一度成為熱話，今次《LAST SUMMER》演唱會舞台設計亦帶有外星元素，更將太空船搬上舞台，Danny在現場大談見到UFO經歷，還公開2008年在美國三藩市創作時，親身見到UFO的片段，「我唔係專家，只係見過兩次，一次係我作緊《天眼》隻碟時見到，佢閃吓閃吓咪影低佢囉！」

Danny在《LAST SUMMER》演唱會上，由香港的童年時講到來自外太空的UFO，以音樂分享多年來人生各種經歷。

Danny在現場大談見到UFO經歷，還公開2008年在美國三藩市創作時，親身見到UFO的片段，「我唔係專家，只係見過兩次，一次係我作緊《天眼》隻碟時見到，佢閃吓閃吓咪影低佢囉！」

Danny在演唱《結他低泣時》一度感觸眼濕濕，再唱《永不放棄》後向台下觀眾道謝，「25年前喺紅館呢度，如果冇你哋喺度，就見唔到依家嘅夏韶聲，亦唔會到依家咁多年，你哋都仲有機會喺度，多謝晒大家！」令全場觀眾歡呼，Danny落台後觀眾大叫Encore，Danny再度出場大唱名曲《My Friend》及《空凳》。之後Danny大讚觀眾可愛，邀請全場觀眾跟他一齊大合照留念。之後再演唱經典金曲《交叉點》，全場觀眾跟着大合唱，場面感人，令Danny相當感動，邀請所有表演者到台前一起謝幕。

Danny在演唱《結他低泣時》一度感觸眼濕濕，再唱《永不放棄》後向台下觀眾道謝，「25年前喺紅館呢度，如果冇你哋喺度，就見唔到依家嘅夏韶聲，亦唔會到依家咁多年，你哋都仲有機會喺度，多謝晒大家！」

Danny大讚觀眾可愛，邀請全場觀眾跟他一齊大合照留念。