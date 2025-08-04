獨立歌手ProdiG斥Tyson Yoshi係「跟風狗」　仲鬧佢「冇乜家教」

27歲獨立Hip-Hop歌手ProdiG昨日（3日）突然在社交平台發文，用短片Rap了一段歌詞，直接點名挑機剛剛新婚的Tyson Yoshi，更斥對方是「跟風狗」，到底二人之間有什麼恩怨？片中的ProdiG火藥味極濃，除了不停向TysonYoshi猛烈開火外，更毫不留情地批評他「冇乜家教」，影片一出已引起不少網民熱議。

27歲獨立Hip-Hop歌手ProdiG昨日（3日）突然在社交平台發文，用短片Rap了一段歌詞，直接點名挑機剛剛新婚的Tyson Yoshi，斥對方是「跟風狗」。(ig@_prodig_)

ProdiG火藥味極濃，除了不停向TysonYoshi猛烈開火。(ig@tysonyoshi)

ProdiG片中Rap的詞「字字珠璣」，歌詞包括：「我話想要晒所有錢住喺複式要埋你部車。勸你嗰位KOL friend快啲收手，咪搞咁多飛機，咪再懶Hip-Hop，嗰個Tyson Yoshi只係一隻跟風狗。蛇鼠一窩得個樣，冇乜家教，學吓禮儀先。娛樂圈只有一個字，就係X，等我大聲講你知。」Tyson Yoshi粉絲即反問他：「你又幾有家教？」

ProdiG片中Rap的詞「字字珠璣」。(ig@_prodig_)

ProdiG及後在社交平台發限動解釋為何要攻擊Tyson Yoshi：「呢首就係當初我幫你填詞作曲寫嘅第一首廣東話歌，之後你為自己利益，將兩個人嘅歌出個solo版本。仲諗埋啲戇鳩故仔呃你班戇X fans話係幫啲癌症小朋友寫嘅歌，歡迎你哋班傻西繼續做戇X，信埋呢啲戇X故仔。」原來多年前二人曾合作過一首歌《Pretty Boy 毒男》，但為何會發展成這個地步，就真的他們才知道。

ProdiG除了解釋外，更指自己想拿回屬於自己的東西：「我冇所謂我就係想講我想講嘅嘢攞返屬於自己嘅嘢，就係咁簡單，其他嘅嘢I don t care！我就係唔X鍾意你Tson Yoshi咁X假，喺度利用自己嘅身份同價值去同PR講唔想見到某啲artist，壓榨其他artists，其他人要幫你含X，我ProdiG唔X會！F**k noooo and byeeeee。」