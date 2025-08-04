專訪丨DJ Lorry領軍新進Rapper開騷：人人都可以係說唱大將軍

近年香港有愈來愈多年輕Rapper冒起，但回溯去千禧年代Hip Hop文化剛在香港盛行時，最元祖的Rapper代表必數LMF與MP4。即使你沒有去夜蒲，都一定聽過MP4的《老豆咪索K》、《乜嘢係戀愛》！作為本地Rap界先鋒，MP4主音DJ Lorry一曲成名後不久，卻從樂壇消失了十數年，甚至連歌也沒多聽，直至幾年前才重返Hip Hop界，他接受《01娛樂》訪問時就親自剖白消失因由及轉行經過。

DJ Lorry復出後除了出歌外，最近更聯同創作團隊及一眾炙手可熱的新進Rapper組成「說唱大將軍」，舉行破格Hip Hop Show，講到箇中概念，他直言：「人人都可以玩Rap，唔係我係大將軍，係你哋係大將軍呀！」



DJ Lorry早前接受《01娛樂》專訪。（葉志明攝）

與弟弟學跳舞 將Hip Hop音樂帶到香港Disco

90年代至千禧年代，資訊不似現時流通，要接觸Hip Hop文化絕對不及現時簡單，Lorry說自己是從去Disco跳舞開始認識Hip Hop，「嗰陣時香港Disco未有Hip Hop呢件事，可能有呢個音樂，但係未有呢種舞蹈，咁我就係我同我細佬去學囉，學嘅意思就係望住餅錄影帶，呢首歌啲人跳舞好型喎，咁喺屋企狂練，練完之後我哋就去disco展才華喇！」起初其他人認為他們不知所云，甚至不接受，但一星期後開始全場都在跳Hip Hop，他笑言：「唔係話我哋帶動，而係個潮流嚟喇！只不過我行先咗你一個禮拜啫！」至於音樂創作，其實他做DJ時常要將不同的歌曲串連在一起，已是創作一種，儘管器材有限，但最重要的還是觸覺，「唔係打呢啲Digital嘅嘢，係黑膠，我喺二十幾年前已經將中文歌同英文嘅Hip Hop beat玩埋一齊，當時有份喺嗰個場地出現嘅朋友，佢哋到今時今日都喺度講，而家興埋嗰啲Cantopop（CantoDisco），Lorry你廿幾年前做咗啦！」他的啟蒙之一，是隊友DJ Simon，當Lorry 18、19歲還在跳舞的時候，對方已經用四個唱盤加一部電子琴打碟，把邰正宵的《九百九十九朵玫瑰》玩得出神入化，他才發現「原來可以咁！」

Lorry認為自己身份不一定要規限與幕前或幕後，有人找他去打碟一樣可以，不過他強調只會做「關事」的演出，「有啲公司話想搵你打下啲揈頭歌或者Canto-Pop，我話如果唔係食正件事我就唔會，譬如想搞個《Cyber之夜》我OK！因為我真係喺Cyber做過，但係你今時今日話想搵我打揈頭歌，大把人做緊啦，搵我做咩呢？」（葉志明攝）

Lorry不僅在音樂風格走得前，當時為了令形象更Hip Hop，他又買帽又買瀨屎褲，出街還常常被警察查身份證：「阿Sir就嚟搵你『夜麻麻帶咩帽呢？』你要解釋㗎喎，但係佢唔會明㗎嘛，你話『興囉！』興？冇太陽你戴咩帽？呢個係image嚟㗎嘛！我哋都係想做自己鍾意做嘅嘢啫。」（葉志明攝）

曾簽約寶麗金 譚國政嘆行得太前

在成為MP4之前，Lorry與弟弟JC DOGG及謝凱珊（Zita，現名：謝霈臻）竟曾簽約寶麗金，以組合T&T身份出道，意即「Triple Trouble」，但一年左右就已解散，他說那時都不知道自己算不算「Indie仔」，只不過很早已發現不適合食娛樂圈這行飯，「雖則好簡單，有人照顧晒你，有人教識你，陣間記者問你嘢你要咁答，但已經係畀咗一個框你啦，我想講多啲都唔得。我唔覺得啱我玩，公司知嘅，覺得……你哋兩個，都命不久矣啦。」專輯《七日鮮》包括歌曲《六指琴魔（上、下集）》、《無頭東宮生太子》、《危樓春曉》等，主要玩跳舞歌，曲風明顯較偏鋒，經理人譚國政（Davy）也將紅不到歸咎於走得太前，Lorry直指：「我哋完咗之後，喺短短不足一年，Mark Lui（雷頌德）就將陳慧琳、黎明做晒一啲Dance Beat， Davy到今時今日都話我哋行得太快喇，咁你梗有一個行咗出嚟嘅人先，我覺得冇分前後嘅，只可以講話我哋唔出名啦不如，哈哈哈哈哈！」

DJ Lorry（右二）曾與細佬（左三）及謝凱珊（右三）組成T&T，以寶麗金歌手身份出道，頒獎禮還跟陳奕迅、謝霆鋒、楊千嬅站在一起。（Instagram：lorry0708）

T&T的風格以當時而言算十分創新，可惜冇紅到。（網上圖片）

T&T雖然僅一年左右便告解散，不過近年三位仍有見面。（facebook：Zita Tse 謝霈臻）

《老豆咪索K》創作因由 初版被隊友批唔好聽

雖然T&T冇紅到，沒想到幾年後轉組MP4，一曲《老豆咪索K》卻唱到街知巷聞，不獨是夜場，Lorry每經過女人街、廟街、商場都聽到自己把聲，筆者當年仍是小學生，但都已經聽過這首歌，甚至身邊都有人都買過其翻版碟。Lorry說這歌源自《We want some pussy》，MP4的成員MCG翻唱了一小段後便在Disco火速熱爆，「喺一間Club裡面，有一個好有心嘅前輩，佢就將『Hey 你老豆索K…』真係用手抄咗一張紙，貼咗喺洗手間，等啲人望到，跟住就識唱。呢個消息嚟到我度，我哋組合其他成員話『有冇得諗呀？有得諗喎，不如你試吓寫啦。』我話哦，跟住就走去寫，都用咗一段時間寫，我未寫過喎，我真係八粒字八粒字一句、一段，唱咗畀佢哋聽，佢哋話『唔好笑，唔好聽。』我用咗一晚時間即刻update一個係我自己想做出嚟嘅嘢，跟住我哋幾個圍住個電話，我喺呢邊，喺個電話唱畀佢哋聽，佢哋係笑到收唔到聲，喂就咁啦，咁咪就咁囉！」

2022年，Lorry重製《老豆咪索K》，他曾想過要大改編曲，不過被監製否決，「佢話唔好呀，唔係嗰陣味㗎喇，跟住你就會變咗一個新嘅嘢出嚟，聽眾想聽返你最Original嗰陣味。」（Instagram：lorry0708）

被社會批「索茄組合」 頻上風月版感無奈

但Lorry不諱言起初並不喜歡《老豆咪索K》曲風，因為他想玩的是Hip Hop而非Dance Beat，自己反而很羨慕LMF有Hip Hop代表作，更問：「我可唔可以有首作品係咁呀？」《老豆咪索K》爆紅完全是始料不及，雖然MP4先知先覺，但在某些人眼裡看來卻是標奇立異、教壞細路，Lorry當年也聽不少負評，當中聽得最多的是「索茄組合」，他相當無奈，「我唔係好明，我隻歌都講到叫人唔好搞，唔好做啲咁嘅嘢啦，點解會覺得係我哋助長啲人去做呢件事呢？但係最搞笑嘅就係，我哋啲報道永遠喺風月版出現，點解我哋會喺風月版出現嘅？你又想報道，但係又覺得我哋唔係正常嘅主流音樂，但係佢又好想報道喎，咁不如擺你哋喺嗰啲色情版，我覺得好奇怪囉，風馬牛不相及，點解要擺喺嗰度呢？要做啲乜嘢呢？奇怪。」

Lorry當時年紀輕，心臟不似兇悍外表看來那麼強大，幸好當年資訊傳播較慢，只要不看報紙，就不會被影響心情，靜待消息慢慢消化。（葉志明攝）

曾怕被知道真身 匿名出歌抗拒讚美

《老豆咪索K》、《乜嘢係戀愛》至今仍是經典神曲，也確實為他帶來成就感，但其實早期不太多人知道MP4就是DJ Lorry，就連歌詞都拒用真名，只化名為最愛的「高達」，在《娛樂零零狗》唱出「我高達喺度想問你哋一個問題……」他解釋自己是刻意匿名，「嗰個年代我哋出嗰啲album，個cover全部公仔嚟㗎嘛，就算有一張雜錦專輯，都係將我哋所有歌擺埋一齊，全部我哋都係陰影面嚟，見唔到個樣，你其實都可以問點解唔出埋個樣呀，就係……唔好啦，我嗰時有推㗎，真係有推㗎！（點解呀？）er……呀，如果講真心說話，唔好畀人知係我做。」這些年來，很多人跟Lorry說自己聽這些歌曲大，也有人讚「嗰時真係好正呀！」其實他起初會對這些讚美有所排斥，只輕輕以「過咗去嘅嘢唔好提啦！」帶過，近年才慢慢學識接受讚美，他說是受到身邊的靈修朋友影響，「佢哋話，有人讚美你，你要然然接受，好嘅嘢就會嚟㗎喇！調返轉你去讚人，人哋擋你，你會唔會覺得好尷尬？」

Lorry曾因為曲風不是自己所想創作的而刻意不用真身發布歌曲，並抗拒接受讚美，直至近年才學識接受。（葉志明攝）

被唱片發行忽略感灰心 全職做DJ及劇照師

明明本應乘著人氣之作更上一層樓，但MP4卻在2005年之後悄然消失於樂壇，背後原來藏著一件令他心灰意冷的事。MP4曾改名4PM再出歌，就連林子善都有參與，當年Avex擔任他們的唱片發行，但他透露：「我唔知當中發生咩事，Avex冇幫我哋做宣傳，亦都默默地、無啦啦地，我係行HMV見到自己隻碟出咗。有少少覺得被忽略，大家都好似有啲灰心，一張咁好嘅牌，嗰個album唔差喎，黃泆潼、MC仁，仲有幾位音樂人參與，但係咁樣喎，咁樣就出咗喎！（記者：即係唔係好尊重？）唔尊重第一，第二就係覺得，我哋好似俾人忽略咗嘅時候，咁算啦，咁囉，跟住就冇再玩喇。」於是Lorry全心做DJ，去大江南北打碟，不過大概再過了十年，他忽爾覺得潮流已轉了，所接觸的已不再是自己喜歡的音樂，既然再也難以投入，便索性從深圳回港轉行。

雖然被發行商忽略，但其實該專輯中與MC仁的《港撐Hip Hop》，以及與黃泆潼的《女殺手》，時至今日仍有人聽和播。（Instagram：missyellow）

重返Hip Hop界因由 盼為圈子作記錄

2015年開始，Lorry正式轉行做劇照師，首部作品是樂視LeTV的《天才在左瘋子在右》，之後還有超人氣網劇《反黑》，就連《風林火山》他都跟過上惠州開工，看來發展很順利，不過工作性質始終浮動，又事有湊巧地他擔任2015年《Clockenflap》大會攝影，促成了重新接觸Hip Hop的契機。他表示：「我望到有一個場，『中文嘅？Hip Hop嚟喎！Rap喎！行去睇啦，影啦。』係Bakerie，原來有人玩，我都唔怕自己肉酸講句，我由15年聽到Bakerie，16、17、18年，我架車就係佢哋個Album，我冇轉過歌，因為我唔知道原來仲有人玩，我呢三年淨係聽佢哋。」數年前GREYTONE的阿拔突然邀請Lorry「復出」開演唱會，也隨著《What’s Good》頒獎禮、《要有》音樂會等，Lorry終於再重新出現在大眾視野。

Lorry在2014至15年左右離開DJ界，他其後做劇照師，人氣網劇《反黑》就是他其中一套作品。（《反黑》劇照）

說唱大將軍起源 由花字及公仔開始

除了做創作者、表演者，Lorry也對自己許下了一個承諾，希望有多一重身份：「我想做一件事就係想幫Hip Hop記錄，所以每次有show，我都厚住面皮走去問主辦或者相關人士，『喂，我可唔可以入去影相？』佢話可以呀可以呀，唔好話場場show，但係起碼六、七成我都有喺現場影吓相，做一個記錄，就係咁樣再接觸班後生仔。」這幾年Lorry常常跟一些年輕Rapper合作，備受後輩尊重，他近日更以執行總監身份，召集一眾「說唱大將軍」舉行《說唱大將軍：如雷貫耳音樂會》，不少人都好奇到底何謂「說唱大將軍」，他解釋這源於幾年前的構思，當時還未長遠地想到究然會是個品牌還是什麼，純粹有日靈感爆發，想創作出一個「花字」，然後又機緣巧合推出了服裝、公仔，對此他特別多謝Nothing Studio的朋友。

圖為Lorry的攝影作品，他希望做香港Hip Hop紀錄者，所以常自薦去做Hip Hop Show攝影，更希望有一日可以開攝影展，向Hip Hop界每一位致敬。（Instagram：lorry0708）

「說唱大將軍」由這個花字而起，早在2019年已有計劃，可惜受疫情影響要延至2022年才正式實行到。（葉志明攝）

Lorry續說：「有一日約見面，佢話Lorry我有嘢想送畀你，其實我唔知佢做乜，我淨係知道佢出咗一隻Novel Fergus嘅公仔，私人送畀Fergus嘅，我就話『你一路做唔同嘅Rapper，我想儲，可唔可以Custom一隻Fergus畀我呀？』出去交收嘅時候，佢突然間畀咗一個好大嘅盒我，係一個大驚喜，一揭開個盒，啊！原來嗰個係我嚟㗎，佢將呢個花字做咗一個背脊，你當好似嗰啲手機遊戲，後面一個好大個光環又剩，跟住慢慢同佢Brainstorm一啲嘢，佢都好似你而家咁問我，『說唱大將軍係咩嚟㗎？』我好好日本文化，我覺得將軍應該係以一個日式武士嚟呈現，跟住就係咁慢慢衍生，學你話齋，衫、公仔，呢一個系列都係同唔同嘅單位，我哋想玩件咁嘅嘢，所有嘢都係限量嘅。」

原以為Nothing Studio只為Fergus製作公仔，Lorry沒想過自己都有份，簡直受寵若驚。（Instagram：lorry0708）

結集新一代Rapper 推廣「人人皆可Rap」信息

今次音樂會創作團隊有總帥、元帥、先鋒等等，人才濟濟，當中Lorry則是「大將總帥(執行總監）」，他謙稱自己其實沒什麼角色，「只不過喺創作團隊，或者所有嘅單位、Rapper、演出嘅所有朋友，大家抌啲嘢出嚟，創作團隊去按住我呢個說唱大將軍係點樣嘅一件事，創作一啲橋出嚟帶到尾，個主旨就係『其實人人都可以做說唱大將軍！』簡單啲講，個個都可以玩Rap，人人都可以玩Rap，大家可以表達想表達嘅嘢。」以往外界可能覺得做Rapper門檻很高，要押韻、跟Beat、有訊息，若果Rap得不好還會被取笑是「數白欖」，不過Lorry卻不同意，他認為創作時不要一來就覺得自己是要寫歌，可以是一篇日記、文章，先紀錄低自己的想法和心情，再將之變成韻律，「依家太簡單喇，你試吓去YouTube，好多人教你做呢樣嘢，睇你想唔想做囉，你想就可以做到！再者，而家我哋成個圈子個氣氛都非常show love，哪怕可能一個乜都唔識嘅人，你只要敢DM一個producer，佢都可以同你合作，咁我覺得個時機好好。」

Lorry以「大將總帥(執行總監）」身份，召集一眾新進Rapper搞音樂會。（Instagram：lorry0708）

劇場形式打破音樂會定律 點評新一代Rapper

近年樂壇轉型，歌手、Rapper無需簽大唱片公司，靠串流平台和社交媒體一樣可以有大批支持者，彼此間也不時互相Feature和合作搞騷，各類陣容都出現過。然而《說唱大將軍》卻有別於其他Hip Hop Show，因為團隊很想做到一個讓觀眾睇完會覺得「原來Hip Hop Show都可以咁玩！」的音樂會，Lorry信心十足表示：「係一個以劇場形式，有章節形式、故事骨幹，每一個故事去帶每一首歌出嚟。喺背後嘅LED wall，我哋導演拍咗好多片，啲片係有故事嘅，我覺得係有別於一般嘅Hip Hop show，可能一般嘅Hip Hop show呢幾年大家都睇唔少，就係A唱完到B，B唱完到C，C唱完到D……我想打破呢件事，當然亦都有好多搞Show嘅朋友都想打破呢件事，今次我哋就叫資源多啲，搵嘅導演、創作團隊，做到喎！我哋今次仲要係好短時間去做，十成功力，但係希望出到嚟嘅嘢，輸出到畀大家嘅，希望佢哋接收到十成。」

《說唱大將軍：如雷貫耳音樂會》將於8月8日在沙田石門鄉議局大劇院舉行，特別之處是以劇場形式舉行，有不同章節，而非一個唱完到下一個唱。（Instagram：shogun_rapper）

今次演出陣容不乏當時得令的Rapper和廠牌，如：Yack Studio、摩四青年、Wolfe、Grind Floor、鄭景曦和Wavy Sound，講到與他們的淵源，當然也是由音樂開始。Lorry直言冇做DJ後已有一段時間不再聽音樂，直至朋友帶他去睇第一屆的《要有》音樂會，他認識了Novel Fergus：「我睇嘅時候，我個friend話『嚟緊嚟緊！嚟緊係Fergus、大仙、Yack Studio！』我話咩料，佢話好正㗎！佢一上台，嘩！佢同大仙嘅化學作用就係有嗰種……我認為係一個好中式亦都有少少宗教嗰種吟吟沉沉，我唔知點形容，再加上大仙嘅beat，嘩，好中喎，因為我自己係一個拜神嘅人，我嗰吓係，『咁樣嘅？』」後來有機會與Fergus一起錄節目，對方主動上前跟他說：「呀，終於見到本尊喇。」之後Fergus更與大仙親自拜訪Lorry的工作室，送上自己的唱片，「叫做想同個前輩打個招呼嗰啲，我又覺得，呢班後生仔真係好好，佢有一個respect人哋嘅心，我好欣賞。」

Lorry很欣賞Novel Fergus，得知對方將不再做紋身師而全職做Rapper後，他請對方在自己臂上紋上親筆簽名。（Instagram：lorry0708）

Lorry解說這個紋身：「係佢《盂蘭勝會》嗰個show一個頭巾，係佢自己design嘅，佢拆返出嚟話俾我聽呢個字係F-E-R-G-U-S，就係Fergus，呢個就係佢《胭脂扣》裡面個面譜嘅，只不過我加返我自己個紋身嘅signature，就係呢啲螺絲釘。（葉志明攝）

Lorry幾年前重製新版《老豆咪索K》，拍MV又認識了摩四青年，並不止一次合作，今次音樂會當然預他們一齊玩；此外他又點名大讚WavySound的DRG：「呢個後生仔得嗰22歲，我係，嘩！你係咪黐線㗎 ？呢個小朋友好勁喎，好多有風格嘅人冒出，我都成日同佢哋講話，你哋Hit到我，我睇到你哋，我相信好多人都睇到你哋！」講完其他人，他自己又會否參與今次音樂會的演出呢？Lorry隨即表示：「唔會。因為我好想去畀一班年輕人去做，就唔係我囉。同埋我都好抗拒，初初我呢個Brand一出嚟嘅時候，亦都有人去誤會，一見到我就『喂！大將軍！』唔係，我嘥咗好多口水去同佢講『唔係我係大將軍，你哋係大將軍呀！』我當其時做嘅T恤批量唔多，可能做一百幾十件咁樣，但係有人買我嘅衫我好開心，多謝大家支持，我亦都有一部份係送畀Rapper，久而久之喺佢哋個圈裡面就會有一個傳來傳去嘅一個傳說，就係話，『有Lorry認證呀！』係咪認證呢？我又覺得唔係，但係另一個角度係就係，我欣賞呢個人，所以我送件衫俾佢，就係咁，變咗我要係咁同佢講，唔係我係大將軍，係你哋係大將軍呀OK？」

Lorry與摩四青年因拍攝《老豆咪索K》新版MV結緣，他認為摩四青年人多之餘大家各有擅長的範疇，而又懂得慢工出細貨。（《老豆咪索K [20周年Mix]》MV）

盼舉行攝影展 向香港Hip Hop中人致敬

談及「說唱大將軍」將來還有什麼Project，Lorry暫時未想到太長遠，但作為一個Hip Hop界的記錄者，有一個目標他很希望能達成，他說：「我希望有可以喺一個合適嘅機會，可能係演唱會，我想做埋一個相展。我今次《說唱大將軍》做唔到，我想假設我做一個Hip Hop show或者有關嘅show，我喺入門口嘅時候擺晒我自己影啲相喺度，去shout out返香港Hip Hop有出現過嘅人，因為都有啲唔喺度啦嘛。」