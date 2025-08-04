Justin Timberlake巡演被炮轟表現差劣　自爆患萊姆病神經劇痛

現年44歲的樂壇天王Justin Timberlake剛剛結束巡迴演唱會《Forget Tomorrow World Tour》，可惜被指在演唱會上疑似「咪嘴」，每首歌只唱幾句兼多次將咪放在地上「揸流攤」，被網民及粉絲炮轟hea唱，而日前他就在IG自爆患有萊姆病。

Justin Timberlake剛剛完成巡迴演唱會。（Getty Images）

有觀眾表示提早離場。（X）

Justin自爆患上萊姆病，他在帖文中表示︰「你們很多人都知道，我是個很注重私隱的人。但是在回顧巡唱和音樂節之旅時，我想和你們分享一些我的近況。如果你或你認識的人經歷過這種疾病，那麼你知道：與這種疾病一起生活在精神上和身體上的折磨可能永無止境。剛確診時我確實很震驚，但至少終於明白了為甚麼在舞台上會神經劇痛，或是感到極度疲憊不適。當時面臨個人抉擇：是終止巡唱？還是堅持到底？我最終確定表演帶來的快樂，遠勝過身體承受的短暫痛苦。很慶幸自己選擇了繼續。」

Justin自爆患萊姆病。（IG圖片）

Justin今年3月展開巡唱，7月30日在土耳其完成最終場演出。他在歐洲巡演期間，被指每首歌都只唱幾句，反而常與歌迷大合唱，又不跳舞，差劣表現遭網民及粉絲炮轟。他最終完成巡唱，表示：「這不僅證明瞭自己的精神韌性，更與大家共同創造了無數難忘時刻。原本不願談及此事，因自幼被教導要默默承受。但現在我嘗試更公開地面對困境，以免外界誤解。」萊姆病是一種蜱蟲傳播的傳染病，若不及時治療可能影響關節、心臟和神經系統。但部分患者治療後可能出現持續疲勞、身體疼痛、注意力或記憶力減退等長期症狀，導致治療後萊姆病綜合症。