Anson Lo盧瀚霆帶領《造星6》師弟　登韓國MBC節目唱《Money》

Anson Lo盧瀚霆日前出席時裝品牌活動後，原來又立即飛到韓國工作，據悉Anson Lo此行是登上韓國MBC頻道的《Show Champion》，除了有個人表演更率領《全民造星XI》的師弟們，在當地演出。

Anson Lo先以一身紅啡色皮衫褲造型出場，在Dancer陪伴之下唱出《Heartbreaker》。（影片截圖）

MBC頻道的《Show Champion》是一個韓國的音樂電視節目，已有10多年歷史，每逢週三直播。節目以現場直播形式呈現，內容包括公布每週音樂排行榜的排名，以及分享歌謠界熱門話題，並定期邀請當紅偶像團體及歌手登台表演。

據悉今次Anson Lo的演出有兩部份，首部分早上是錄影，預計會於《全民造星XI》期間播出，而下午是現場節目，官方頻道有直播。節目中，主持人先介紹Anson Lo，螢幕登出Anson Lo和MIRROR logo及主民造星六位參賽者名字。

隨後《造星XI》的六名師弟便加入，為Anson Lo伴舞唱出《Money》。（影片截圖）

連同本身的dancer，一時間舞台成為一個多達15人的舞台表演，陣容強勁。（影片截圖）

隨即音樂響起，Anson Lo先以一身紅啡色皮衫褲造型出場，在Dancer陪伴之下唱出《Heartbreaker》，隨後《造星XI》的六名師弟便加入，為Anson Lo伴舞唱出《Money》，連同本身的dancer，一時間舞台成為一個多達15人的舞台表演，陣容強勁。據知有不少神徒特別為此表演飛往韓國，為教主打氣，所以表演期間聽到不停的打call聲，為Anson Lo打氣。

節見最後有報榜環節，Anson Lo如小孩般表現雀躍，全程興奮參與。（影片截圖）