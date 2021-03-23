MIRROR新歌《WARRIOR》3.25推出　AK江𤒹生：戰士們準備好上戰場

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-23 20:45

人氣男團MIRROR日前宣布將於5月6至8日舉行一連三場的《MIRROR“ONE & ALL”LIVE 2021》，門票公開發售日期為本周四（25/3）早上10時正，一眾鏡粉已準備狂撳F5搶飛。原來同日亦是MIRROR推出2021年第一首派台歌《WARRIOR》的大日子，官方以及12位成員分別貼出新歌宣傳照，各人穿上黑色西裝擺出Chok爆甫士，一個字「型」呀！

25日亦是MIRROR推出2021年第一首派台歌《WARRIOR》的大日子，官方以及12位成員分別貼出新歌宣傳照，各人穿上黑色西裝擺出Chok爆甫士，一個字「型」呀！（IG/ @mirror.weare）

《WARRIOR》是一首跳舞快歌，李駿傑（Jeremy）透露今次團歌的舞蹈是MIRROR有史以來最辛苦的一隻舞，相信不會辜負大家的期望。江𤒹生（AK）則指戰士們已經準備好上戰場，大曬手臂的邱士縉（Stanley）更列出三點「鏡粉」注意事項，第一點是新歌可幫助血液循環，建議大家多聽，以保持身體健康。第二點是觀看時請準備喉糖，以避免到時因大叫以致失聲。第三點是請勿再問Stanley會否冷親，因為人在江湖身不由己。不過卻遭呂爵安（Edan）嘲笑：「肌肉呢？肌肉去了哪裏？點解得返肥肉？」

點撃睇12子Chok爆新歌宣傳相：