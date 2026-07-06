鄭秀文演唱會2026香港站延期｜原定時間舉行答謝會
鄭秀文「You & Mi」演唱會香港站將會延期，原定時間，會舉行答謝會，已購買的你可以保留演唱會完整門票（連同票根），待日後主辦單位門公佈演唱會延期的後續安排後。
鄭秀文演唱會2026香港 | 答謝會
答謝會日期：2026年7月10日（星期五）、11日（星期六）、12日(星期日)
答謝會時間：晚上7時30分
答謝會地點：香港啟德啟德主場館
注：所有已購票並持有本次演唱會有效門票的人士，均可憑票按照票面日期及座位信息，免費參加為1.5小時「答謝會」。
注：待參加完「答謝會」後，請謹記保留演唱會完整門票（連同票根），待日後主辦單位門公佈演唱會延期的後續安排後。
注：已購票並持有本次演唱會有效門票的人士，可選擇申請退款或保留再次入場觀賞延期演唱會之權利。
鄭秀文演唱會2026香港 | 延期詳情
演唱會日期：有待官方公佈
鄭秀文演唱會2026香港 | 交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙