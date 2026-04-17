A-Lin睽違10年重返紅館　《歌迹Journey》開鑼全場爆滿

台灣「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）全新世界巡迴演唱會《歌迹Journey》香港站，由今日（4月17日）起一連三日假紅磡體育館正式開鑼。這是A-Lin自2015年後，睽違超過10年再度登上紅館舞台，三場門票早前預售及公售均被秒殺，足見其歌后魅力不減。



A-Lin招牌清唱方式演繹出道成名作《失戀無罪》

今次巡演以「歌迹」為主題，舞台以「音樂自傳」為主題，配合先進的3D投影技術，營造出唯美夢幻的視覺效果。A-Lin率先以一襲藍色華麗性感禮服現身，盡顯天后氣場。她先以招牌清唱方式演繹出道成名作《失戀無罪》，厚實清亮的嗓音瞬間震撼紅館，引起全場觀眾尖叫。

A-Lin厚實清亮的嗓音瞬間震撼紅館。（資料圖片）

A-Lin厚實清亮的嗓音瞬間震撼紅館。（資料圖片）

家人來港撐場 唱多首經典神曲

A-Lin隨即用廣東話向現場觀眾熱情打招呼：「香港的朋友們，好耐無見啦！」她表示非常懷念紅館的舞台與香港歌迷的熱情，隨後接連獻唱《海洋之心》、《一想到你呀》等多首快慢金曲。現場氣氛火速升溫，之後A-Lin換上黑色禮服，大騷長腿！她更表示除了父母來港撐場，舅父舅母亦有到場。為了回饋等候多年的香港樂迷，帶來多首經典神曲《以前，以後》、《寂寞不痛》、《我們會更好的》、《拿走了什麼》等等。

載歌載舞！（資料照片）