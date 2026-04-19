麥當娜與Sabrina Carpenter驚喜同台　嘲從未跟矮過自己的人演出

一年一度的Coachella音樂節來到第二周，上周Sabrina Carpenter邀請到 Susan Sarandon、Will Ferrell、Sam Elliott等演員助陣，而本周竟然邀得流行天后麥當娜（Madonna）現身同台演出，令大批樂迷驚喜萬分！

Sabrina Carpenter竟然邀得流行天后麥當娜（Madonna）現身同台演出。（IG圖片）

兩人的身高惹網民熱議。（IG圖片）

兩人一同獻唱《Like a Prayer》。（IG圖片）

麥當娜與Sabrina身高惹熱議

Sabrina Carpenter的舞台演出不只比第一周多了10分鐘，整體舞台敘事亦更完整，其中致敬《Thelma & Louise》的橋段彷如荷里活音樂電影般。其後Sabrina邀請到首次登上Coachella舞台的天后麥當娜同台演出，兩人均以性感造型亮相大曬美腿，並獻唱《Like a Prayer》。

麥當娜搭著Sabrina的肩膀，並搞笑表示：「這可能是我第一次在舞台上跟矮過我的人一起表演。」（X）

Sabrina只能無奈苦笑。（X）

麥當娜嘲從未跟矮過自己的人演出

唱完之後，麥當娜搭著Sabrina的肩膀，並搞笑表示：「這可能是我第一次在舞台上跟矮過我的人一起表演。」Sabrina聞言後只能尷尬無奈苦笑。雖然兩人都穿上高跟鞋，但身形嬌小的Sabrina身高只有1米52，而麥當娜身高在1米60左右，而兩人同台看起來身高差不多亦隨即掀起網民熱議。

麥當娜作為流行天后，今次是首次登上Coachella舞台。（IG圖片）

Sabrina事後在IG分享多張與麥當娜的合照。（IG圖片）

Sabriana身高只有1米52，而麥當娜身高若1米60左右。（IG圖片）