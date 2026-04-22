BIGBANG出道20年首開設IG追蹤T.O.P　粉絲跪求世界巡迴4子能合體

BIGBANG於過去兩個週末在美國最大型音樂節Coachella正式重磅回歸樂壇，帶來精彩表演，令全球VIP（BIGBANG粉絲暱稱）感動不已。G-Dragon日前在Coachella舞台上宣布今年8月將起開啟全新世界巡迴演唱會，昨日（21日）BIGBANG開設了出道20年以來第一個IG官方帳號！

BIGBANG於過去兩個週末在美國最大型音樂節Coachella正式重磅回歸樂壇。（Getty Images）

G-Dragon。（Getty Images）

太陽落力現場。（Getty Images）

大聲。（Getty Images）

BIGBANG出道20年首開設IG

今年是BIGBANG出道20年，除了即將於8月舉行世界巡迴演唱會，昨日更開設了首個官方IG帳號，並上載了GD、太陽及大聲的背影照。官方帳號只追蹤了5個帳號，包括YG的官方帳號、GD、太陽、大聲，還有T.O.P的帳號。有大批粉絲看到後，都忍不住表示淚崩，更指4人多年的兄弟情不是假的。

BIGBANG出道20年首開設IG。（IG圖片）

IG上載了GD、太陽及大聲的背影照。（IG圖片）

官方帳號只追蹤了5個帳號，包括YG的官方帳號、GD、太陽、大聲，還有T.O.P的帳號。（IG圖片）

粉絲望T.O.P能回歸

雖然只有G-Dragon、太陽及大聲亮相Coachella音樂節，但三人獻唱《Still Life》時以特別播出T.O.P在歌曲中Rap的部分，GD亦對天空作出致敬手勢，感動大批粉絲。值得一提的是，兩年前T.O.P曾在訪問中透露，因為過往負面爭議不想拖累成員，雖然一直都當成員們是家人，但因感到丟臉而無法主動聯絡成員們才選擇離開BIGBANG。今次BIGBANG開設首個IG，第一時間追蹤T.O.P，這份兄弟情令大批粉絲看到淚崩。