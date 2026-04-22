胡楓破天荒94歲開演唱會已申請健力士紀錄　特設日場遷就長者觀眾

胡楓（修哥）將於6月7日舉行人生第6次紅館演唱會《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，今次他以94歲之齡開騷，再破自己紀錄。為迎接明年的95歲生日，大會以「九五至尊」為主題，修哥今日亦以一身金光璀璨的西裝出席記招，在多位美女陪同下登上龍椅，氣勢十足！天星娛樂陳淑芬在活動上宣布將為今次演唱會申請「舉辦演唱會最年長華語藝人」健力士世界紀錄，而今次演唱會的主辦單位亦同樣破天荒有48個，比上次足足多一倍有多，其中有珠寶品牌送上價值超過港幣10萬元的「金龍盤柱」擺設。

>> 更多香港及澳門演唱會及活動介紹 <<

胡楓（修哥）將於6月7日舉行人生第6次紅館演唱會《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，今日他在多位美女陪同下現身。（陳順禎攝）

為呼應「九五至尊」主題，修哥以一身金光璀璨的西裝出場，並登上龍椅，氣勢十足！（陳順禎攝）

今次演唱會的主辦單位亦同樣破天荒有48個，比上次足足多一倍有多。（陳順禎攝）

活動十分有氣派。（陳順禎攝）

有珠寶品牌送上價值超過港幣10萬元的「金龍盤柱」擺設。（陳順禎攝）

演唱會記招修哥以聖上身份坐上龍椅，陳欣健及麥美恩擔任司儀，其中陳欣健更讀出「聖旨」。（陳順禎攝）

修哥親自在奏摺上蓋上玉璽。（陳順禎攝）

何麗全獲委任為是次演唱會的「大統領」。（陳順禎攝）

樂易玲小姐亦有到賀。（陳順禎攝）

曾志偉落實任嘉賓 修哥拒碌人情卡邀契仔女爆曾孫或上台

修哥每次開演唱會，台上都十分勢鬧，圈中好友、契仔契女輪流做嘉賓，而今日活動上播出曾志偉的片段，他亦是今次演唱會目前唯一公布的嘉賓，修哥說：「我70歲第一次演唱會，佢已經做嘉賓，真係唔話得呀！」而對於其他嘉賓陣容，修哥指自己一無所知，亦不好意思碌人情卡：「我而家真係唔知，主辦邀請嘅，但係主辦就懶神秘，唔講有咩嘉賓。我開過咁多次，好多人做過嘉賓，我自己唔好意思出面請。（問：有冇好多契仔契女同你講話下次開騷一定要預我？）冇冇冇冇冇，唔理喇，佢哋嚟就OK啦，開心啦。」修哥之前試過在演唱會舞台上四代同堂，被問今次會否再次邀家人上台，他說：「屋企人就算上台，都係啲曾孫上台，唔知監製有咩指示，等佢哋講咗我先同曾孫講。」

活動上播出曾志偉的片段，他亦是今次演唱會目前公布的唯一一位嘉賓，修哥說：「我70歲第一次演唱會，佢已經做嘉賓，真係唔話得呀！」（鄧穎琪攝）

對於其他嘉賓陣容，修哥指自己一無所知，亦不好意思碌人情卡：「我而家真係唔知，主辦邀請嘅，但係主辦就懶神秘，唔講有咩嘉賓。我開過咁多次，好多人做過嘉賓，我自己唔好意思出面請，所以大家去請囉。」（陳順禎攝）

貼心開下午場方便長者睇完返屋企食飯 笑言冇勁歌熱舞

修哥有「舞王修」之稱，講到今次會否在台上勁歌熱舞，他笑言：「老實講，勁歌就麻麻哋，冇就唔會㗎啦，因為90幾歲，唔可以郁得太多，總之有娛樂性。」今次演唱會開騷時間為下午3時30分，原來這是修哥貼心安排，他透露：「有一次我夜晚開騷，有人話畀我聽，有位長者等車等到1點 ，我個心非常之唔安樂，以後開show都係日頭開，等長者可以返去食飯，唔使等車等得咁夜。」至於他自己，他指平時作息時間為晚上12點，每日瞓足9小時，幾十年來都如此，想早睡都不成功。

講到今次會否在台上勁哥熱舞，他笑言：「老實講，勁歌就麻麻哋，冇就唔會㗎啦，因為90幾歲，唔可以郁得太多，總之有娛樂性。」（陳順禎攝）

今次演唱會開騷時間為下午3時30分，原來這是修哥貼心安排，他透露：「有一次我夜晚開騷，有人話畀我聽，有位長者等車等到1點 ，我個心非常之唔安樂，以後開show都係日頭開，等長者可以返去食飯，唔使等車等得咁夜。」（陳順禎攝）

感謝陳淑芬勞心勞力申請健力士紀錄 暫不考慮加場：90幾歲仲加？

對於演唱會將申請健力士世界紀錄，修哥坦言自己未有多想，表示：「在我嚟講，我都未曾諗過破咩紀錄，不過呢次陳太就真係用好多心機，總言之佢講嚟講去，講好多次，同對面商量，然後先至得到成功，佢勞心勞力，真係好多謝佢！」修哥圈中人緣旺，問到是否已欠下很多飛債，他笑謂：「係呀，但我一句話『呢啲唔關我事㗎，有咩就同主辦講。』我淨係專注歌唱、表演。」最後，修哥被問會否考慮加場，但他說：「加場？唔好喇啩，90幾歲仲加場，我都希望加場，不過我體力唔知有冇。」

今次演唱會將申請「舉辦演唱會最年長華語藝人」健力士世界紀錄，修哥指自己其實冇特意去想要不要破紀錄，但感謝陳淑芬勞心勞力。（陳順禎攝）