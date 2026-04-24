D4vd被控謀殺14歲女友車內藏屍4個月　受害者死因為多處穿透刺傷

現年21歲的美國歌手D4vd名下的Tesla電動SUV去年被發現有一具遭肢解腐屍，證實死者為其14歲女友Celeste Rivas Hernandez。D4vd本月16日，因涉嫌謀殺被捕，並被控一級謀殺、與未滿14歲人士進行猥褻行為以及毀壞屍體罪，本周一出庭應訊不認罪。

據指2025年4月，D4vd邀請Celeste前往其荷里活山的住所，亦是她最後一次被人目擊仍然在世。男方涉嫌於去年4月23日殺害Celeste，隨後將其肢解，其遺體被放在車內長達4個月。（Getty Images）

Celeste死因曝光 法醫裁定死因為多處穿透刺傷

洛杉磯縣法醫昨日（23日）公布受害者Celeste的死因，裁定Celeste「由不明利器造成的多處穿透刺傷」致死，確定為他殺。法醫報告指出，Celeste的遺體已嚴重腐化，眼睛顏色已分辨不到，其身上有兩處穿透性傷口，由於傷口邊緣光滑，可能代表受尖銳的物件傷害，而上腹部的傷口穿透了肝臟。另一個傷口在左胸上，刺傷了Celeste的肋骨，同時上下肢遭肢解及多處皮膚缺損。

D4vd本月16日，因涉嫌謀殺被捕，並被控一級謀殺、與未滿14歲人士進行猥褻行為以及毀壞屍體罪，本周一出庭應訊不認罪。。（Getty Images）

Celeste死因曝光，法醫裁定死因為多處穿透刺傷。（Getty Images）

Celeste家人徹底崩潰

另外，毒理報告則顯示Celeste體內對酒精、甲基安非他命（冰毒）、MDMA（搖頭丸）及苯二氮䓬類藥物（鎮靜劑類藥物）呈初步陽性反應。至於肝臟的毒理學測試顯示，酒精含量偏低，但報告稱有可能是死後屍體化學變化所致。由於死因報告及調查結果顯示Celeste死狀可怕，令其家人感到徹底崩潰。