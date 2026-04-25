十大中文金曲完整得獎名單丨盧冠廷奪金針獎　湯令山得至尊金曲

港台「第47屆十大中文金曲」頒獎典禮昨晚（24日）於東九文化中心劇院舉行。今屆大會採新模式，部分獎項已於上月先行頒發，昨晚則集中揭曉其餘四大獎項。李幸倪（Gin Lee）憑專輯《Leap of Faith》首度奪得「最佳中文唱片獎」，並連續第三年蟬聯「最優秀流行女歌手大獎」，至於同奪「最優秀流行男歌手大獎」及唱片獎的 MC 張天賦則因事缺席。

港台「第47屆十大中文金曲」頒獎典禮昨晚完滿結束。（葉志明 攝）

李幸倪（Gin Lee）憑專輯《Leap of Faith》首度奪得「最佳中文唱片獎」。（葉志明 攝）

Gin Lee連續第三年蟬聯「最優秀流行女歌手大獎」。（葉志明 攝）

MC有拍片講得獎感受。（影片截圖）

Gareth.T首奪至尊金曲

其他獎項方面，Gareth.T（湯令山）憑《用背脊唱情歌》奪得「全球華人至尊金曲獎」，實力備受肯定。而「CASH最佳創作歌手獎」金獎由林家謙奪得，馮允謙就狂掃4個奬，包括「CASH最佳創作歌手奬」及「優秀流行歌手大奬」等。

Gareth.T（湯令山）憑《用背脊唱情歌》奪得「全球華人至尊金曲獎」。（葉志明 攝）

Gareth.T（湯令山）憑《用背脊唱情歌》奪得「全球華人至尊金曲獎」。（葉志明 攝）

康堤、湯令山同洪嘉豪一齊受訪。（葉志明 攝）

馮允謙奪4獎。（葉志明 攝）

林家謙都攞4個獎。（葉志明 攝）

盧冠廷奪金針獎：追求夢想無年齡界限

全晚最高榮譽的「金針獎」由 75 歲音樂人盧冠廷（LoLo）奪得。LoLo在現場重新演繹《但願人長久》、《陪著你走》及《天鳥》三首經典歌，掀起全場大合唱。大會安排周梁淑怡擔任頒獎嘉賓，盧冠廷接過獎座後發表感言說︰「好多謝香港電台畀咗『金針獎』呢個榮譽我。我覺得我係一個非常幸運嘅人，可以選擇音樂作為我終身職業，同埋有一位好好嘅太太，陪我行過每一步人生路。冇唐書琛，我攞唔到呢個獎。我要多謝我嘅粉絲。我會繼續努力，因為追求夢想係無年齡嘅界限，奇蹟係會繼續出現，多謝大家﹗」

盧冠廷奪金針獎：「追求夢想無年齡界限。（影片截圖）

【第 47 屆十大中文金曲】完整得獎名單：

金針獎：盧冠廷

全球華人至尊金曲獎：《用背脊唱情歌》Gareth.T

最優秀流行男／女歌手大獎：MC 張天賦 / Gin Lee李幸倪

優秀流行歌手大獎：MC 張天賦、衛蘭、林家謙、泳兒、周殷廷、雲浩影、Gareth.T、陳柏宇、馮允謙、Gin Lee李幸倪

十大中文金曲獎：《我所看見的未來》陳柏宇、《白夜行》Gin Lee李幸倪、《然之後》馮允謙、《我們什麽都不是》馬天佑、《愛情求生案內書》吳業坤、《四月物語》林家謙、《你流淚所以我流淚》Dear Jane、《The Best Version Of Me》衛蘭、《用背脊唱情歌》Gareth.T、《懷疑人生》MC 張天賦

最佳中文唱片獎：

男歌手：MC張天賦《Sweet & Sour》 女歌手：Gin Lee李幸倪《Leap Of Faith》 組合：Pandora《BLOOM》

CASH最佳創作歌手獎：金獎：林家謙 銀獎：馮允謙 銅獎：洪嘉豪

最佳樂隊/組合獎：金獎: Dear Jane 銀獎：Pandora 銅獎：COLLAR

最佳進步獎：金獎︰moon tang 銀獎︰林愷鈴 銅獎︰黎展峯

最有前途新人獎：金獎︰康堤 銀獎︰Amy Lo 銅獎︰晚安莉莉

優異獎（排名不分先後）︰IdG Bubbles、林暐竣、黃博

優秀流行華語歌曲獎：《上場》周殷廷

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