第四屆香港流行文化節音樂會圓滿結束　黃淑蔓曾傲棐等群星雲集

第四屆香港流行文化節一連兩天的「跨越界限音樂會」經已在尖沙咀文化中心露天廣場圓滿完成，4月26日尾場的表演名單包括本地歌手黃淑蔓 Feanna、曾傲棐 Arvin、范卓賢 Jacky 、Gordon Flanders 和來自國內的說唱歌手PO8，一班樂壇生力軍為維港海旁帶來音樂新力量，再加上天公造美，吸引了大批樂迷來到現場欣賞他們的精彩表演。



第四屆香港流行文化節一連兩天的「跨越界限音樂會」經已在尖沙咀文化中心露天廣場圓滿完成。（官方提供圖片）

第四屆香港流行文化節 「跨越界限音樂會」圓滿結束

音樂會由剛於《第44屆香港電影金像獎》，憑藉《華富一號》勇奪《最佳原創電影歌曲獎》的黃淑蔓 Feanna打頭陣，她一口氣為大家帶來8 首歌曲，包括《華富一號》、《那一年零一個月》、《喵！》、《猜猜我是誰》，也翻唱了彭羚的《完全因你》，更為大家帶來了由《心急人上》、《隆重登場》和《花花宇宙》組成的廣東快歌 Medley，最後她以出道歌《差一點我們會飛》結束了她表演的部份。

黃淑蔓（官方提供圖片）

Feanna接受媒體訪問時表示：「係呢兩個星期嚟咗兩次文化中心，上星期係參加金像獎頒獎禮，今日係嚟表演，非常之感恩。大家都問我會唔會集中唱電影歌，我未有這個特別考慮，能夠去唱任何一首電影歌係我嘅榮幸，我都推出咗十幾首作品，希望會有大家喜歡嘅歌。」「今年好似一個啟示，有好多曙光，年初推出咗新歌《喵！》，又出咗新專輯，又開咗個人音樂會，《華富一號》又拎咗幾好嘅成績，今年個頭開得好好，所以今年邊度都唔會去，我要專心工作，今年出歌嘅目標係希望數量多過上年，喺度預告俾大家知嚟緊會有一首合唱歌，希望大家都會多多支持。」

黃淑蔓預告將會出一首合唱歌。（官方提供圖片）

曾傲棐、范卓賢、Gordon Flanders、PO8帶來音樂新力量

緊接出場的PO8在台上DJ的打碟伴奏下，連續唱了10首充滿思考性的說唱作品，他用說唱傳遞正面思想，最後他和Feanna合唱了一曲《I know you know》。PO8說他之前也曾來香港演出，雖然不太懂廣東話的發音，但希望能把廣東話放進他的創作內，相信會非常有趣。另外香港的美食也非常之吸引，特別是 Feanna介紹了他吃燒賣，希望下次來香港能去品嚐其他美食。

音樂會主持黃志淙化身為DJ。（官方提供圖片）

PO8與黃淑蔓（官方提供圖片）

拿著結他彈奏的曾傲棐獻唱了容祖兒的《牆紙》、陳奕迅的《倒帶人生》、方大同的《1234567》和Beyond 的《霧》，Arvin表示Beyond 是他的音樂啟蒙，之後便唱出多首他自己的上榜作品包括《FM520》、《密友圈之謎》和《時間碎片》。

曾傲棐（官方提供圖片）

最後兩位出場的新世代男歌手范卓賢和Gordon Flanders為現場觀眾帶來超過一小時的演出，透過音樂讓大家更加認識他們。

范卓賢（官方提供圖片）