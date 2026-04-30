Christina Aguilera曬反地心吸力上圍　面目全非嚇窒網民：換了頭

現年45歲的Christina Aguilera與Britney Spears在90年代爆紅，兩人在樂壇鬥個你死我活。近年Britney雖然擺脫被父親監管13年，但精神狀況一直深受外界關注，亦鮮有出席公開活動。而Christina則養尊處優，只有間中露面，日前出席頒獎典禮時，回復苗條身材，但樣貌竟然面目全非，引起網民熱議。

Britney Spears在90年代爆紅。（X）

Christina Aguilera一直被指與Britney是死對頭。（Getty Images）

Christina Aguilera面目全非

日前Christina Aguilera帶同未婚夫Matthew Rutler出席於美國加州舉行的「突破頒獎禮」，以一襲黑色吊帶低胸裙露出堅挺上圍，反地心吸力震撼網民眼球。以全新髮型亮相的Christian嘴唇比過往異常豐厚，面容非常僵硬，五官以較過往有所不同，可謂面目全非，嶄新形象引起網民熱烈討論。

Christina Aguilera面目全非......（Getty Images）

有大批網民指認不出Christina。（Getty Images）

Christina Aguilera帶同未婚夫Matthew Rutler出席於美國加州舉行的「突破頒獎禮」。（Getty Images）

網民驚訝Christina沒有以前的樣貌

有大批網民看到照片後，都忍不住表示完全認不出相中人正是Christina Aguilera：「只能說完全沒有以前的樣子了」、「以前好靚」、「完全認不出來」、「這是Christina？」、「瘦了很多！、「很多歐美女明星都大回春 應該是有新技術了」、「又換頭了？」。