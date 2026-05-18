ENHYPEN演唱會2026澳門加場｜門票公售攻略+購票連結+座位表

ENHYPEN《WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN MACAU》演唱會將於2026年10月17及18日，再加開16日一場，在銀河綜藝館舉行，會在指定購票平台開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

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ENHYPEN 演唱會2026澳門加場 | 詳情

演唱會日期時間：

2026年10月16日 (星期五) 晚上8時 – 加場

2026年10月17日(星期六)晚上7時30分

2026年10月18日(星期日)晚上6時30分

演唱會地點：澳門 · 銀河綜藝館

門票價錢：

-MOP 1,999 VIP L/ R *STANDING (INCLUDE SOUND CHECK EVENT)

-MOP 1,999 PLATINUM SEATED

-MOP 1,799 CAT 1 SEATED

-MOP 1,499 CAT 2 SEATED

-MOP 1,199 CAT 3 SEATED

-MOP 799 CAT 4 SEATED

ENHYPEN 演唱會2026澳門加場 | 門票公售

公開發售平台：銀河票務、FANTOPIA及大麥

公開開賣日期：2026年5月20日(星期三)

公開開賣時間：中午12時起

ENHYPEN 演唱會2026澳門加場 | 門票公售

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5. Delsey 30" GRENELLE SE Expandable Front Opening Suitcase（價值HK$4,980；顏色隨機）；或

6. Marshall Emberton II 無線音箱 (價值$1499; 顏色隨機）



優惠受條款及細則約束。

ENHYPEN 演唱會2026澳門｜座位表