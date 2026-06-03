歌手Peabo Bryson離世享年75歲　曾與Celine Dion唱迪士尼主題曲

70年代走紅的美國R&B殿堂級巨星Peabo Bryson昨日離世，享年75歲。其家人宣布他昨日（2日）下午離世，雖然沒有公布死因，但日前家人透露Peabo於過去周末曾中風入院，並在聲明中表示Peabo在家人與親友陪伴下安詳離世。

Peabo Bryson昨日離世，享年75歲。（Getty Images）

Peabo Bryson曾唱多首迪士尼經典主題曲

Peabo Bryson在90年代曾為迪士尼多部經典動畫的主題曲，除了與加拿大天后Celine Dion為《美女與野獸》（Beauty and the Beast）合唱同名主題曲，還與Regina Belle合唱《阿拉丁》（Aladdin）經典主題曲《A Whole New World》，兩首歌曲均奪得格林美獎項。另外，Peabo的經典情歌還有《Tonight, I Celebrate My Love》、《If Ever You're in My Arms Again》等。

Peabo Bryson曾與加拿大天后Celine Dion為《美女與野獸》（Beauty and the Beast）合唱同名主題曲。（Getty Images）

去年為慶祝入行50年舉行世界巡迴演唱會

Peabo Bryson雖然年事已高，但依然活躍於樂壇，去年為了慶祝入行50周年而在1月舉行巡迴演唱會，直至11月結束。Peabo離世的消息公布後，有不少粉絲都留言悼念。