ERROR相隔年半再出歌昭告「我們不分」　預告請重量級女主角自肥

自2024年12月推出《野舞士》後，ERROR暌違近一年半，今日終於推出最新團歌《我們不分》！今次新歌不僅打破長時間的「團歌歌荒」，更請來強大班底重量級打造，以愛情為包裝，同時憑歌寄意，間接回應近期的風波，向樂迷及大眾宣告ERROR四子「不分」的堅定決心。

ERROR暌違近一年半，今日終於推出最新團歌《我們不分》。

對於讓樂迷苦等年半才推出新團歌，隊長FatBoy（梁業）發揮幽默本色解釋：「我哋 ERROR不嬲都係慣咗好耐先會出一首歌嘅，你知我哋慢工出細貨呀嘛！想揀得好好聽咁樣送俾大家。」至於為何選擇在此刻推出，FatBoy直言是為了給樂迷帶來連環驚喜：「大家都成日話3哥、保錡未復出，咁我哋一次過，等佢哋出完歌，連續三步曲俾個衝擊大家！」

對於讓樂迷苦等年半才推出新團歌，隊長FatBoy（梁業）發揮幽默本色解釋：「我哋 ERROR不嬲都係慣咗好耐先會出一首歌嘅，你知我哋慢工出細貨呀嘛！」他又明言要等193和保錡復出，故留待現在才出。

提及今次的新歌陣容，Poki（吳保錡）充滿信心：「新歌嘅班底有周耀輝老師填詞，仲有好了解我哋嘅何秉舜（陳丙），為ERROR度身訂造呢首歌。雖然表面講愛情，但內裡亦關於兄弟情。周耀輝老師就更加寫到我哋『不分』嗰種感覺，真係錦上添花！不論喺兄弟情或者愛情路上，大家都一定要有『我們不分』嘅結果。」

新歌《我們不分》其實暗藏玄機，是延續ERROR以往《我們不碎》、《我們不Chok》、《我們很帥》系列的第四部曲作品。Dee（何啟華）詳細分享了這個構思的由來：「今次叫得《我們不分》，其實最主要原因係因為填詞人係周耀輝老師。《我們不碎》已經係七年前周耀輝老師畀我哋嘅作品，對上一次同佢合作亦都係五年前嘅《I Promise》。」Dee表示，最初聽到監製何丙的音樂時，感受到一份極致浪漫、甜絲絲的感覺，便認定主題必須圍繞愛情，而周耀輝老師的詞正能產生完美的化學效果。

新歌《我們不分》其實暗藏玄機，是延續 ERROR 以往《我們不碎》、《我們不Chok》、《我們很帥》系列的第四部曲作品，並由周耀輝操刀填詞。

談到「不分」的雙重意義，Dee表示四子已從男孩子進入男人階段，面對社會上「過30歲就要談婚論嫁」的規範，他們想探討另一種長久的愛：「不分離同不結婚，其實你不分離就已經好似結婚咁浪漫，都係一輩子嘅事。而且，呢個歌名亦都有少少回應到我哋最近嘅一啲風波。當我哋重振旗鼓出返嚟嘅時候，亦都秉承、間接回應咗我哋團隊嘅團魂，就係我哋都係『不分』！」此外，Dee 透露今次 ERROR 更大膽嘗試了全新的 Harmony 混音與高低音合唱，希望帶到俾大家新鮮感。

Dee解釋「不分」意思：「不分離同不結婚，其實你不分離就已經好似結婚咁浪漫，都係一輩子嘅事。而且，呢個歌名亦都有少少回應到我哋最近嘅一啲風波。當我哋重振旗鼓出返嚟嘅時候，亦都秉承、間接回應咗我哋團隊嘅團魂，就係我哋都係『不分』！」

至於ERROR今年會否再有團歌或舉辦演唱會，193（郭嘉駿）率先披露今年的動向：「今年我哋會從多方面去努力。開唔開演唱會？我哋可能會有一啲其他形式嘅 show，或者我哋都會努力研究吓呢一方面，咁希望大家期待！」而被問到MV會否有女主角， FatBoy 隨即大賣關子，預告將有「自肥」驚喜：「女主角方面呢……你知我哋 ERROR 不嬲都自肥開㗎啦！女主角嚟講，絕對會有個重量級嘅嘉賓將會出現！」