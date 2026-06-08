LYKN演唱會2026澳門｜門票攻略＋購票連結＋座位表

LYKN《LYKN DUSK AND DAWN WORLD TOUR 2026 IN MACAU》演唱會將於2026年7月18日(星期六)在「澳門百老匯」 - 百老匯舞台舉行，會在銀河票務、大麥、Trip.com及攜程開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



泰國男子音樂組合LYKN（泰語：ไลแคน）。（IG@_lykyou）

LYKN演唱會2026澳門 | 詳情

演唱會日期：2026年7月18日(星期六)

演唱會時間：下午五點

演唱會地點：「澳門百老匯」 - 百老匯舞台

門票價錢：澳門幣MOP/港幣HKD $2,388/$1,788/$1,388/$988/$788

《LYKN DUSK AND DAWN WORLD TOUR 2026 IN MACAU》演唱會海報（Facebook@Broadway Macau 澳門百老匯）

LYKN演唱會2026澳門 | 公售

公開發售平台：銀河票務、大麥、Trip.com及攜程

公開開賣日期：6月12日（五）

公開開賣時間：中午十二點

《LYKN DUSK AND DAWN WORLD TOUR 2026 IN MACAU》演唱會購票福利（Facebook@Broadway Macau 澳門百老匯）

LYKN演唱會2026澳門 | 座位表

《LYKN DUSK AND DAWN WORLD TOUR 2026 IN MACAU》演唱會座位表（Facebook@Broadway Macau 澳門百老匯）

LYKN演唱會2026澳門 | 大麥 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議有手機、iPad平板、電腦的，同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先進入搶票預約，之後迅速選擇場次和門票數量，預填實名觀演人信息，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。