香港DJ專訪｜與好友DJ Galaxy渴望傳承DJ文化的DJ Tommy

一連三期的專欄記錄了筆者與DJ Tommy歷時2小時的詳盡訪問。從他初出茅廬成為DJ開始，談到短短3個月自學捽碟後成為香港冠軍，繼而代表香港參加世界賽。經歷數次的征戰，最終在96年獲得世界排名第二的成績。其後他透過滑板店老闆Tabo認識軟硬天師，參與林海峰的專輯製作後正式踏入本地主流音樂圈。DJ Tommy多年來合作單位無數，既是LMF成員之一，亦與陳冠希和陳奐仁合組唱片公司，並成為農夫的經理人。來到最後一期，將聚焦DJ Tommy與他多年好友DJ Galaxy的經歷。在此再次感謝DJ Tommy接受訪問。

攝於與DJ Tommy訪問當天。

波盛：你同好朋友兼好拍擋DJ Galaxy係點樣認識㗎﹖

DJ Tommy：我係做燈光音響嗰時識佢，佢好似係另一啲人介紹入去做，係佢之後話返畀我聽，我都好模糊。佢話嗰陣佢喺公司睇到我攞唱盤喺度玩，覺得好神奇，跟住就識咗。

佢都有參加香港DMC比賽，佢都贏咗好似係兩次香港冠軍，之後去咗法國比賽。後嚟我同佢希望將捽碟或者DJ依樣嘢傳落去，香港嗰陣時好似無乜DJ學校，我哋就無咁勁做學校，純粹做班教下人，一對一咁教。所以好早期應該96年左右，就同佢開咗DJ班。

DJ Tommy與DJ Galaxy識於微時。

佢一路都有教，我都有嘗試過教，不過唔係好好，費事誤人子弟。Galaxy真係教得好，教咗好多冠軍出嚟。佢好有經驗，好有方法。咁一路同佢音樂上又有合作，農夫《風生水起》係佢做，《日出而作》、《456Wing》依啲都係佢做嘅。因為我自己真係做唔晒，我記得嗰陣時已經無瞓覺㗎喇。

DJ Tommy與DJ Galaxy共同製作過不少作品，例如農夫的《風生水起》。

波盛：你眼中嘅DJ Galaxy係一個點樣嘅DJ﹖

DJ Tommy：佢嗰陣時喺灣仔一啲Club度做過，夜晚8點定9點左右，打到天光6點嗰啲嚟。咁當然唔係不停啦，中間有啲Band表演。Band就玩3個字，DJ就9個字，不斷咁樣交換，到2點定3點就全部DJ，好辛苦。

我記得上去睇佢打碟，係好多人跳舞㗎佢打嗰陣時，做到好好氣氛，因為佢Cut歌Cut得好快，所以我就覺得佢睇到舞池狀況係點樣，就即刻Cut歌，係一個好Club嘅DJ，好叻嘅DJ嚟，好識得控制所有場面。

做音樂方面亦都好有Idea，佢會諗到一啲好獨特嘅聲，令到你記得。所以我一做到某啲歌唔知點做，就會搵佢幫手做，佢係一個好有能力嘅拍擋。

波盛：中間有段時間你哋點解會組成Fake Alien，戴住外星人面具打碟﹖

DJ Tommy：Fake Alien係因為我哋諗Hip Hop DJ嗰個既有印象點樣去打破。我哋兩個其實都好鬼鍾意聽EDM，因為聽得太多歌，你唔會剩係忠於一樣，一定係：「嘩！依個世界咁多好嘢聽嘅﹖」跟住又已經做咗一啲歌，擺咗上Beatport嗰度賣，咁點樣打碟呢﹖不如整個頭盔，好似Daft Punk咁樣，啲人就唔知你邊個啦。咁就當一個新人，做個Alien，玩啲好外太空嘅聲，就組成咗依隊EDM組合。

DJ Tommy與DJ Galaxy曾組成以EDM為主的DJ組合Fake Alien。

然後嗰陣又搵到Adidas合作，因為中國Adidas嗰陣要整一對新鞋嘅宣傳，佢啲三間係好闊，唔知咩系列，係好螢光好特別，所以想搵啲奇怪嘅人去宣傳。咁佢哋就幫我哋做宣傳，即係Fake Alien好似做咗代言人咁。跟住之後又好多Tour咁做咗一輪。

波盛：依個做法同以往咁唔同，感覺係點﹖

DJ Tommy：其實好正㗎可以打EDM，啲人又唔知你邊個，亦都覺得你好過癮。可以將之前整嗰啲EDM打埋，又可以打埋自己鍾意聽嗰啲歌。我記得有個Party喺西九，跟住又去咗長城打唔知萬幾二萬人嗰啲Party，跟住又去咗好多Tour，去嗰啲Club，都有一段幾正、好唔同嘅階段，疑幻疑真咁。

我哋早期叫UFO DJs㗎，之後覺得唔係好型，就轉咗做Fake Alien，講出嚟好似簡單啲。維持咗差唔多兩年左右，但係辛苦在個頭盔，我哋整咗好多個，已經最輕喇，但都係好重，好攰呀條頸。慘在Galaxy好唔舒服，好似頸椎有事，所以我哋之後就唔做喇，咁鬼辛苦。

波盛：你同DJ Galaxy又有另一個Project叫「磨拳擦掌」，我記得係喺疫情嘅時候開始上載好多教學片﹖

DJ Tommy：因為DJ Galaxy一路都有教，佢亦都喺伯樂嗰度教好多學生。咁磨拳擦掌嘅出現，其實係我哋覺得香港有好多勁嘅DJ，好有潛質，或者係希望幫一啲自學唔到嘅人。通常我都叫人喺YouTube學咗先，真係唔得嘅就嚟搵我哋教你。

有啲人覺得佢係要有個老師教先學到，咁我哋就開呢個班。我哋做磨拳擦掌就錄咗啲片，兩個喺度捽下碟搞下笑，令到多啲人知道呢樣嘢，就開始拍片囉。

疫情期間DJ Tommy和DJ Galaxy推出一系列DJ教學影片，名為「磨拳擦掌13式」。

其實疫情前已經開始做，咁突然間有疫情，啲人都唔出街，剩係上網睇手機，咁就拍多啲教學片咁，等啲人喺屋企自學下。其實早期DMC比賽嗰個年代，我哋已經攞住嗰啲機錄嚟玩搞下笑。依家拍返片，啲人睇話我哋咁搞笑嘅。我哋其實好低B，唔好覺得我哋好Cool。

波盛：去到上年，你同DJ Galaxy就組成咗一個玩廣東歌嘅組合8090 Mega Team。依個又有咩契機而開始﹖

DJ Tommy：我哋拍摩拳擦掌拍到開始啲嘢教晒咁濟喇，跟住我就錄咗段Cantopop嘅片，諗住轉一轉唔好放YouTube喇，轉去IG度，畀啲學生或者覺得DJ好過癮嘅人睇下啦。我又好熟嗰啲廣東歌，嗰陣時打咁多，自己好鍾意聽，所以就錄低咗，等啲人知道Cantopop可以咁玩，咁啱打Cantopop又興。

我點樣發現打Cantopop好興呢，就係睇到你哋BEAT FRIDAY，好似係Canton Disco慶祝40週年嘅Party。嗰陣我睇到係覺得：「咁正嘅﹖點解打返呢啲歌嘅﹖我嗰個童年呀，我嗰個最開心、啱啱初出茅廬嘅時候，我嘅出身就係呢啲歌。依家咁多人鍾意聽嘅﹖佢哋又打得咁好聽，打依堆我全部都識。」

跟住就發現原來你哋玩咗Cantopop好耐，知道依家好興，上網就越推越多依啲片畀我睇，發現咁多後生仔鍾意嘅。我好開心聽到呢啲歌，回到嗰個年代，無諗過最開心嗰啲嘢，依個年代都仲有，咁就諗不如搵Cantopop嚟示範。出咗依啲片之後，就開始有人搵我打Cantopop。

DJ Tommy和DJ Galaxy獲邀在不同廣東歌派對演出。

跟住有一次就去咗睇你哋。好得意㗎，因為我嗰陣時成日都係打碟嘛，你喺DJ個台同喺下面聽係兩回事。我就第一次感受到，喺台下面聽你哋打碟，嗰種歡樂唔知點樣形容，所以我就留咗咁多個鐘聽晒，因為好開心。

嗰次令我聯想起一個記憶，就係我有一次喺港大陸佑堂打碟。我要去洗手間就播咗隻比較長啲嘅歌，Boys Town Gang嘅《Can’t Take My Eyes Off You》，然後即刻衝落去洗手間。去完返嚟經過下面個舞池，睇到啲人喺度跳舞好Enjoy一齊唱，我其實真係唔捨得上返個DJ台，我想喺度跳舞或者喺度感受嗰種感覺。

好短十零廿秒㗎咋，好印象深刻，即係感受到台下跳舞，上面播緊嗰隻歌嗰個感覺。我終於明點解啲人去聽歌、去跳舞、去玩喇。呢個印象好深刻係，我自己打緊嘅歌，同你喺台下面聽嗰陣時，嗰種氣氛嗰個感覺係完全兩回事嚟。所以嗰次嚟聽你哋打碟嗰陣時，我就係有幾廿年前嗰10秒嘅感覺，好開心。

咁就搵返Galaxy，因為嗰個年代佢同我打呢啲歌。我就80年代開始做DJ，佢就90年代開始做DJ，不如求其改個名「8090 Mega Team」啦，諗咩名呢諗唔到呀，咁就整個打Cantopop嘅組合。因為我自己打唔到咁長時間，搵佢一齊撐下。

DJ Tommy和DJ Galaxy在2025年組成廣東歌DJ組合「80 90 Mega Team」。

波盛：以前會係喺啲咩地方有Party打廣東歌﹖

DJ Tommy：以前會喺大學嗰啲會堂，中大港大都有，80年代尾已經有，好多㗎。嗰陣時唔會好多Disco播中文歌，尖沙咀嘅Canton都好少中文歌，Eurobeat呀，New Beat呀或者New Wave嗰啲會多啲。因為我夜晚落唔到，未夠秤，係DJ Simon佢個Noon D三、四個鐘會播一隻嘅啫。嗰陣好多Disco都唔播中文歌，但出邊啲Party呢就好多中文歌，直程係必須，唔可以純英文歌。

依家其實仲正啲，嗰陣係純跳舞，依家係會大合唱。嗰陣時無大合唱㗎，邊度夠膽，嗰陣啲人係著重跳舞，自己喺度跳或者幾個人圍圈喺度跳。同埋嗰陣時播慢歌呢，譬如一晚9個字快歌，3個字慢歌，或者播4、5隻慢歌，一播慢歌就熄晒燈，剩係Mirror Ball，啲男仔就請啲唔識嘅女仔跳舞。我哋喺台上面睇好過癮，嗰個年代話「食檸檬」就係話請唔到個女仔跳舞。跟住又見到好多請到女仔出嚟跳慢舞，攬住咁樣，嗰陣睇住佢哋好開心。

喺酒店有啦，喺大學又有，喺啲Party度見到啲人一對對咁媾到女喇。咁有時我見到啲人食咗幾次檸檬，我就播多一隻慢歌。咁跳緊嗰啲人又開心，未搵到目標嘅就希望佢請到女仔出嚟跳舞，嗰陣時就會咁囉。不過慢歌就英文歌為主，嗰陣時有電影Soundtrack嗰啲慢歌，係好愛情咁嘅Feel，中文歌好似少啲，英文歌比較浪漫啲。

依家啲人跳舞就含畜啲，定係有個文化就係向住個DJ。依家個狀況就係望住你但又唔會跳得好盡㗎喎，如果跳盡啲就會開心啲，一齊癲下嘛。但調返轉頭諗，佢哋會咁樣係尊重你或者欣賞你。即係好似睇演唱會呢，有啲人鍾意坐喺度，坐喺度嗰啲可能好Enjoy，其實佢有佢Enjoy嘅方法。

波盛：依家嘅你喺DJ或者音樂上有無咩追求﹖

DJ Tommy：其實都真係無。我發覺我其實一路都好被動，我都無諗住打返Cantopop。係拍咗啲片，跟住就有人搵我打下碟。咁我就認真對待，出嚟打碟就要度好啲喇，起碼自己覺得好聽先。有時錄返出嚟喺車度聽，嘩好正喎，自己都想跳。我諗自己Enjoy緊要囉，而人哋又覺得唔錯嘅，我諗依家係呢個方向。

波盛：如果睇緊依個訪問嘅讀者對DJ有興趣，你有咩建議畀佢哋﹖

DJ Tommy：如果真係對 DJ 有興趣或者學到有樽頸位，咁你就可以搵摩拳擦掌喇哈哈。搵DJ Galaxy！我係做風紀㗎啫，即係監督下。因為DJ Galaxy真係教得好，我估唔到佢為人師表咁好，教到咁多冠軍出嚟。

其實如果自學到盡量自學啦，依家網絡世界好容易，好多嘢教到你好深層次或者好仔細都有。如果你係一個自學叻嘅人，我覺得可以上網睇，自己摸下先。

波盛：經歷咗咁多年嘅體會，依家喺你心目中點樣為之一個好嘅DJ﹖

DJ Tommy：其實我覺得 DJ 就好似一個廚師或者好似一間餐廳，DJ亦都要有人聽歌或者跳舞。即係一個廚師、一間食店，你都要有食客。點樣為之好﹖我就覺得係入到黎聽你嗰個人，聽你幾首歌覺得唔錯喎，一路聽，聽到你完佢都仲留喺度聽，會跳舞或者欣賞去聽嘅，咁你就係一個好嘅 DJ 。

好似你去食店咁，覺得啲嘢難食，食咗幾道菜你就走喇，咁可能真係做得唔好，即係差唔多嘅感覺。你要以你嘅能力服侍到咁多人，咁樣先為之好。以前無咁樣諗，以前聽好多DJ講話：「唔播呢啲歌就會好㗎喇！」即係有型啲，有品味。品味嘅嘢真係好個人，啲嘢好唔好食其實係你鍾唔鍾意食。好多人鍾意食，你覺得唔好食，其實佢唔係一定唔好㗎，講到尾都係鍾唔鍾意。