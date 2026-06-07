94歲胡楓破紀錄開紅館騷狀態100分　演唱會一票難求：我都冇辧法

胡楓今日（7日）下午3時30分在紅館隆重舉行演唱會《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，挑戰世界紀錄。今次第六度踏上紅館舞台，修哥在開騷前於中午在紅館外進行拜神儀式。現年94歲的修哥以火焰花紋的恤衫示人，面色紅潤精神飽滿，陳淑芬、肥媽、樂易玲等都有現身，眾人齊叫口號恭喜修哥破紀錄成為「紅館最高齡開個唱華語藝人」。

胡楓今日（7日）下午3時30分在紅館隆重舉行演唱會《修哥九五至尊無限楓騷演唱會》，挑戰世界紀錄。（陳順禎 攝）

今次第六度踏上紅館舞台，修哥在開騷前於中午在紅館外進行拜神儀式。（陳順禎 攝）

胡楓自言狀態100分

胡楓接受訪問時，透露今日是屬於自己的大日子心情當然興奮。問到狀態如何，修哥表示：「我諗應該100分！」問到被譽為「舞王修」的修哥可會在演唱會大曬舞技，修哥風趣笑言：「以前就係（舞王），我俾你地嚇到我跳舞，我94歳喇！」至於談到今次開騷再度打破自己的「紅館最高齡開個唱華語藝人」紀錄，修哥坦言「入咗娛樂圈之後，諗都冇諗過。」

修哥精神飽滿，完全不似94歲！（陳順禎 攝）

提到今次打破自己的紀錄，修哥指入行至今諗都冇諗過。（陳順禎 攝）

演唱會一票難求 修哥坦言：我都沒辧法

修哥在圈中一直備受尊重，亦有不少契仔契女，包括張學友、張家輝、林憶蓮等，問到今次會請哪些藝人好友或契仔契女做嘉賓時，修哥竟然大賣關子指沒有跟契仔契女聯絡：「唔話俾你哋聽住，等你哋睇吓就知喇。」另外，有指演唱會門票被炒高3倍，修哥搞笑回應：「你炒呀？若果係咁，你哋早啲出聲，等我留番一叠飛，我炒啦！」對於門票一票難求，修哥則透露每次開演唱會只關注音樂盒歌曲，其他都不理，連親戚叫自己買飛都冇買：「我都冇辦法。」最後問到可會有機會開Part 2，修哥笑說：「你話開就開？」

樂易玲向修哥送上擁抱。（陳順禎 攝）