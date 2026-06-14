米雪演唱會｜初代郭靖黃蓉再現　超性感透視短裙跳唱《APT.》

米雪日前（6月13日）舉行第二場《友你有米55派對騷》演唱會，除了米雪演唱多首經典金曲，也邀請到十多位藝人朋友撐場上台合唱，場面十分盛大熱鬧，也足見米雪在圈中交遊廣闊，特別一提的是，是晚邀請到「初代郭靖」白彪登場，組成了初代郭靖黃蓉組合，令人回憶滿滿，同時亦有汪明荃擔任超壓軸嘉賓！



當晚嘉賓陣容盛大，分別有白彪、劉雅麗、魏秋樺、余安安、羅霖、葉振棠、羅家英、楊盼盼、夏雨、黎耀祥及汪明荃，而阮兆祥則擔任大會司儀。

米雪邀請白彪，再現初代郭靖黃蓉組合。（林迅景 攝）

米雪邀請白彪，再現初代郭靖黃蓉組合。（林迅景 攝）

初代郭靖黃蓉組合再現舞台，勾起了觀眾的回憶。白彪和米雪在台上分享，表示當年拍劇工作行程非常忙碌，更試過10日沒有休息睡覺：「我記得我哋成日捱夜，我哋試過10日冇瞓覺，真㗎！」白彪：「真係好慘。」米雪：「我哋試過拍緊戲都瞓到覺，我記得我哋有一場戲，師傅喺度講數，我哋企喺度做反應，我哋攰到企喺度瞓咗覺。背對背企喺度，佢個背脊背住我實唔會跌低。啲攝影師話，如果鏡頭影到我哋就『噓噓噓！』提我哋，咁我哋就做反應。」白彪不忘取笑：「你知唔知你做咩反應，個鏡頭要喊，你係做笑嘅。」米雪：「唔係淨係我，你都做錯呀。」

米雪超性感透視短裙look大跳《APT.》。（林迅景 攝）

另一個演唱會，可說是米雪穿起透視珠片短裙，頭戴閃閃假髮大跳韓團Rosé和Bruno Mars的《APT.》，同樣掀起了高潮！

米雪超性感透視短裙look大跳《APT.》。（林迅景 攝）

不得了，米雪身材keep得好好。（林迅景 攝）

不得了，米雪身材keep得好好。（林迅景 攝）