優里Yuuri演唱會2026台灣｜門票攻略＋購票連結＋座位表

日本超人氣實力派創作歌手優里（Yuuri）《YUURI 2026 LIVE IN TAIPEI》演唱會將於2026年10月9日（五）、10月10日（六）在台北小巨蛋舉行，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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日本超人氣實力派創作歌手優里（Yuuri）。（IG@yuuri__music__official）

優里（Yuuri）演唱會2026台灣 | 詳情

演唱會日期：10月9日（五）、10月10日（六）

演唱會地點：台北小巨蛋

公開發售平台 ：有待官方公佈

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優里（Yuuri）《YUURI 2026 LIVE IN TAIPEI》演唱會海報。（IG@bigart.staff）