姜濤怕嚇親炎明熹再同台保持距離　爆Gigi為一事親手寫道歉信

姜濤世界巡迴演唱會《KEUNG TO “LAVA” LIVE TOUR 2026 - MACAU》，昨日（19日）假澳門銀河綜藝館舉行壓軸尾站，邀請了新生代實力唱將炎明熹（Gigi）擔任嘉賓，兩位出名內向的「I人」同台，擦出不少火花，事後Gigi更因為一個小失誤，竟然向姜濤送上手寫道歉信。

姜濤在澳門開騷。

與舞蹈員大跳辣身舞。

小豬親授「彈跳」秘技

甫開場，姜濤身穿一襲耀眼的紅色戰衣，以招牌「彈跳式」從台底一躍彈上舞台，瞬間點燃全場氣氛，並一口氣連唱《LAVA》、《白果》及《MasterClass》多首勁歌熱舞。姜濤在台上特別點名感謝偶像羅志祥（小豬），透露日前與對方通電話時，小豬親自傳授了彈跳要高一點的技巧：「他教會了我很多很多！」

對於一眾姜糖最關心的音樂動向，姜濤亦在台上大派定心丸，透露目前正在籌備國語歌曲：「希望明年有不同風格的歌曲帶給大家，當然國語和廣東話都一定會出好的作品，希望大家多多支持！」

姜濤爆小豬親授「彈跳」秘技。

姜濤為小豬做演唱會嘉賓，遭突襲錫嘴，嚇到呆咗。（資料圖片/葉志明 攝）

炎明熹大叫救命 與姜濤保持「安全距離」

演唱會中段，姜濤與女舞蹈員跳完辣身舞降落台下，當舞台再次升起時，身旁已換上嘉賓炎明熹！適逢端午節，Gigi特別準備了兩隻糭上台送給姜濤，更狂放爛Gag笑指他可以跟糭做朋友變成「姜糭」，自己則自封為「糭經理」。面對這波連環爛Gag，姜濤一度「Load唔到」不知如何接話，場面搞笑又尷尬。

姜濤隨後笑著打圓場：「好多人都話好擔心我同你傾偈……但我都帶動呢個氣氛嘅，所以唔使擔心。」相比起早前兩人在《CHILL CLUB》頒獎禮的超近距離對唱，昨晚兩人合唱經典情歌《愛不單行》時全程保持「安全距離」。正當姜濤準備落台讓Gigi獨唱時，緊張的Gigi竟突然大叫「救命」，直認自己「傻傻哋」，雖然曾合唱過但依然十分緊張。

姜濤澳門騷邀請炎明熹做嘉賓。

之前表演，姜濤突然挨前，嚇親炎明熹。（資料圖片）

姜濤公開回覆道歉信：好小事！

完騷後接受訪問時，姜濤大爆原來收到Gigi的手寫道歉信。他表示今次請炎明熹做嘉賓絕對是「唱過翻尋味」，極度欣賞對方的聲線與舞台感。他笑指：「佢頭先好得意，佢話佢唱嘅過程中冇唱到一段嘢，其實好小事，我諗觀眾睇唔出，但佢特登手寫一封信同我say sorry！」姜濤坦言還未有時間回覆對方，並隔空向Gigi派定心丸：「我而家正式喺度同『炎小姐』講唔緊要，好小事，但睇得出佢好認真。」

對於兩人互稱「姜先生」與「炎小姐」，未來會否推出合唱歌？姜濤大表期待：「相信有機會一定都想，希望以後睇吓有冇呢個緣份。」至於為何今次「零距離」不再？姜濤貼心解釋：「有啲距離好啲，上次都有嚇親嘅，同埋今次表演唔啱呢個方式。」

姜濤爆炎明熹因為忘記唱一段歌詞，而親寫道歉信。

找數跳唱《對你愛不完》 突破限制重現360度震撼吊臂

姜濤這次世界巡演特意為每個城市設計專屬驚喜，繼倫敦站《夏日傾情》、多倫多站《心動》及美國站《如果你也聽說》後，澳門站他特別挑選了天王郭富城的神曲《對你愛不完》。當音樂響起，姜濤精準跳出經典的招牌繞手動作，全場瞬間陷入瘋狂！他透露這是兌現之前在MIRO見面會上給歌迷的承諾，並藉此向最尊敬的前輩致敬，將做藝人的精神一代代傳下去。

此外，為了極高還原香港站的震撼視覺，監製細榮及姜濤更成功突破澳門場地的限制，將香港站的「360度吊臂」原汁原味帶到澳門舞台，拉近與每個角落觀眾的距離，可謂誠意爆燈！

姜濤澳門站特別挑選了天王郭富城的神曲《對你愛不完》。