KKBOX香港風雲榜｜Lili Forest任暖場DJ　心情激動︰最多觀眾一次

《第八屆KKBOX香港風雲榜》在剛過去的周日（28/6）於亞洲博覽館順利舉行。KKBOX今年首次嘗試以DJ打碟作為暖場環節，迎合近期流行的Cantopop文化。於是邀請來自 NO CAP RECORDS 的Lili Forest （木子）擔任暖場 DJ，以經典廣東歌帶來風雲榜首個暖場大派對，透過連串狂熱 Cantopop 歌曲為現場熱身。

KKBOX今年邀請來自 NO CAP RECORDS 的Lili Forest （木子）擔任暖場 DJ（Lili Forest （木子）＠IG相片）

事後木子表示︰「這次絕對是最多觀眾的一次，而且看到現場觀眾氣氛高漲（Lili Forest （木子）＠IG相片）

此表演由於用作暖場，未有進行直播，因此成為現場觀眾的限定欣賞。木子雖然本身也是一位有經驗的DJ，更難得的是他會打黑膠，黑膠DJ現在已經買少見少，因此能夠在博覽館將整個香港音樂流行文化的進程都呈現出來，從八十年代的歌打至今時今日的新歌，他自己亦表示相當興奮。

木子今個星期亦會迎來他的新歌〈LOVE (all i do is run)〉，並找來廿四味的 Ghost Style featuring。（Lili Forest （木子）＠IG相片）

木子坦言在台上只是強裝鎮定，實則上他內心是興奮得難以用言語形容！木子：「這次絕對是最多觀眾的一次，而且看到現場觀眾氣氛高漲，大家也因為聽到喜歡的歌而尖叫興奮的模樣，他們的快樂也感染到我。」而木子除了打碟，本身亦是一位歌手，他的新歌〈LOVE (all i do is run)〉找來廿四味的 Ghost Style featuring，將於7月3日面世。