T.O.P台北見面會撞正BIGBANG巡演首站　網民悲嘆四子合體願望幻滅

今日（2日）前BIGBANG成員T.O.P正式官宣將展開2026年巡迴個人粉絲見面會。然而，眼尖的粉絲發現，台北站的舉辦日期竟然與BIGBANG的巡迴演唱會首站撞正，引發網民热议 。



T.O.P將展開2026年巡迴個人粉絲見面會。（IG@ttt）

T.O.P突宣佈舉辦2026見面會

主辦方今日公開了「T.O.P PRE-STUDIO 2026」的最新海報與巡迴日程。其中香港站率先打頭陣，定於8月15日（星期六）在亞洲國際博覽館Arena舉行。巡迴城市還包括台北、雅加達、吉隆坡、東京及高雄等。

T.O.P見面會台北站將於8月22日舉行。（X@applewood_kr）

台北站撞正BIGBANG首站巡演

不過，最引人注目的莫過於台北站的日程。官方宣布台北站將於8月22日在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉行；而BIGBANG備受矚目的巡迴演唱會首站，早前已宣布定於8月21日至23日在韓國高陽體育館舉行。T.O.P台北見面會恰好在BIGBANG開騷期間。

BIGBANG巡迴演唱會首場將於8月21日至23日在韓國高陽體育館舉行。（IG@bigbang_2xx6）

網民嘆4子合體願望恐成泡影

早前BIGBANG開設了出道20年以來首個官方IG帳號，除了追蹤YG官方帳號、GD、太陽和大聲之外，連T.O.P的帳號亦在名單之列。此舉當時令大批粉絲激動淚崩，紛紛期盼世界巡迴演唱會能看到4子合體。可惜如今T.O.P隻身開騷，且時間與BIGBANG首站演出撞期，似乎暗示著雙方短期內合體無望，讓不少VIP（粉絲暱稱）大感遺憾。

BIGBANG在2006年出道的五人團體，後來勝利因為「Burning Sun事件」而退團。（網上圖片）

粉絲紛紛希望4子能合體開騷。（網上圖片）

T.O.P在2017年2月以義警身份入伍，但同年6月爆出吸食大麻醜聞，所以被軍方解除義警職務，改以公益兵身份完成兵役，後被判刑10個月、緩刑2年。（IG@ttt）

T.O.P於2022年與BIGBANG推出單曲〈春夏秋冬（Still Life）〉後宣布退出組合。（IG@ttt）