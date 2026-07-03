古天樂演唱會｜兩場紅館爆滿　追加澳門場︰冇諗過歌手身份過大海

古天樂入行逾30年，今個夏天將舉行首次屬於自己的紅館騷《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》，向來人氣高企的古生，個唱優先訂票及公開發售一出，均秒殺售罄，掀起一片搶飛熱潮！但早前表示不作加場的古生，今日（3/7）就帶來好消息，將會在8月29日及30日登陸澳門威尼斯人綜藝館，連開兩場！香港睇唔到的朋友，可以過大海搏一鋪！

古天樂演唱會香港站兩場均全數爆滿。（大會提供）

《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》引發全城熱話，無論巴士站抑或紅隧口亦見到古仔的大型廣告，不僅港九各地也有古仔「蹤影」，相信下星期起，澳門同樣到處都可以見到古天樂。今日，主辦單位隆重宣布，為答謝一眾未能成功購票的樂迷，古天樂將緊接香港紅館主場，乘勝追擊加開澳門站，鐵定2026年8月29日及30日登陸澳門威尼斯人綜藝館，連開兩場！

雖然賣晒飛，但古天樂演唱會的宣傳攻勢依然強勁。（大會提供）

早前在香港記者會上，古仔幽默表示其Live Show「夠用就得，唔需要加『長』」，對於大批粉絲未能成功撲飛大呼失望，經過主辦單位與古仔商討，並落實以最快速度衝出香港，率先過大海滿足更多樂迷。首度將個人Show帶到澳門，古仔表示：「真係估唔到大家反應咁熱烈，亦冇諗過自己今次會以歌手身份唱到過大海，8月澳門見！」

古天樂將於8月29至30，移師澳門開騷。（演唱會海報）

古天樂都笑言︰「冇諗過自己會以歌手身份過大海！」（大會提供）