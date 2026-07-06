傳Taylor Swift要求Travis簽40頁婚前協議　若出軌需付200萬美元

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球明星Travis Kelce的奢華婚禮經已圓滿結束，多位國際級巨星被拍到盛裝出席，「美國皇室級別」陣容堪比奧斯卡。兩人婚後備受關注，更傳出兩人的婚前協議長達40頁，當中更包括忠誠條款，若一方發生婚外情，需支付高達數百萬美元賠償，不過直至目前為止，兩人沒有公開回應婚前協議的內容，暫時無法證實相關報導。

Taylor Swift與Travis Kelce紐約結婚！（Getty Images）

婚前協議曝光出軌需付200萬美元

綜合外媒報道，Taylor與Travis的婚前協議不僅涉及Taylor的20.77億美元（約162億港元）資產安排，還包括了其他非傳統保密條款。紐約時報作家Buzz Patterson在社交平台X（前身為Twitter）發文聲稱：「Taylor Swift要求Travis Kelce簽署一份40頁的婚前協議，內容包含外遇條款，每違反一次，Kelce就要付出200萬美元的代價」。

紐約時報作家Buzz Patterson在社交平台X（前身為Twitter）發文。（X截圖）

若離婚Taylor Swift被禁止創作「分手歌」

據知情人士透露，協議中更禁止Taylor在離婚後以任何形式創作、錄製或公開表演與婚姻破裂相關的歌曲。有外國法律人士解讀此規定為對Travis的一種情感保護機制，試圖避免Taylor延續過往風格，將私人關係轉化為音樂敘事的一部分。同時，雙方在婚姻結束後不得發表任何可能損害對方形象或事業的負面內容，一旦違約將可能面臨高額罰款。另外，Travis憑FL職業生涯、品牌代言及媒體事業，協議曝光了其身價估計約9000萬美元（約7億港元），與Taylor身價相差20倍，亦掀起網民熱議。