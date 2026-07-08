MC張天賦演唱會｜笑言趁未爛聲與陳蕾合唱　被花炮嚇親秒變張三歲

MC張天賦一連五場的《張天賦 E=MC² 演唱會2026》今晚（7日）在紅館開鑼，他在牢籠中登場，在舞蹈員陪伴下，跳唱《Tipsy》、《This is MC》等快歌打頭陣，之後唱到自嘲身高的《168.5》，第一位嘉賓Billy Choi與他合唱，更被幾位踩高蹺的舞蹈員包圍著，相映成趣。

MC張天賦紅館演唱會頭場今晚（7日）舉行。（鄧穎琪攝）

之後他感謝喜歡聽他歌曲、有介紹過別人聽他歌曲的朋友，坦言開Show前很緊張，因有太多太多不確定，但表示：「但唔知點解個台一升上嚟嘅時候，忽然覺得個感覺返嚟！個演出嘅感覺，令到我暫時唔記得咗緊張嘅感覺，所以接下落嚟要keep住灌輸能量俾我，有多啲力量就可以行多啲去唔同嘅地方，畢竟呢個四面台非常之大！」他又笑指本來不是這部份談話，但前一日綵排時發覺，跳完舞回唔切氣唱下一首歌。身穿白色西裝的他，又預告絕對不會除衫：「我係減咗肥，但係我未瘦到可以除衫。」

MC在牢籠中登場，並連續跳唱三首歌。（鄧穎琪攝）

演唱會舞台效果和裝置非常豐富，他騎在紅鶴升上半空，演唱《老派約會之必要》，唱《小心碰頭》及《乖乖報到》又在高空滑梯滑下，而到《反對無效》、《Good Time》時，手執多個大紅氣球的舞蹈員，陪MC走匀全場，並為他與不同方位的觀眾拍照留念，而去到《世一》時，MC站在高台演唱，後段放花炮和紙碎，本來第一下MC都冇事，但可能未料到有第二下，他被突如其來的響聲嚇一嚇，露出「張三歲」可愛反應，更不禁失笑，但仍保持鎮定待唱完後才說：「哎呀！嚇死人喇～～」

MC與首位嘉賓Billy Choi合唱《168.5》。（鄧穎琪攝）

緊接著有好友陳蕾跟他合唱《永久損毀》，今次亦是陳蕾首次做MC演唱會嘉賓，MC解釋為何會揀她做頭場嘉賓及唱這首歌，原因是此曲難度甚高，MC笑言：「趁我把聲仲係第一場，未爛嘅時候，即刻請你嚟合唱咗依首歌先！」由於MC要換衫，陳蕾收Order要講足5分鐘，她就分享對MC的印象，指初認識MC時已覺得他很佻皮，但隨時間過去，MC不變的是仍然很單純、很透明、很直率，表示：「變咗嘅係佢越嚟越成熟，近來我越嚟越鍾意睇佢嘅訪問，慢慢見到佢由一個男仔演變成一個輕熟男。」之後，陳蕾就獨唱對她與MC有別具意義的《凡星》。

MC在飛天紅鶴上演唱《老派約會之必要》，還有羽毛在半空飄揚，非常浪漫。（鄧穎琪攝）

MC演唱會舞台效果及裝置非常豐富。（鄧穎琪攝)

MC與陳蕾合唱高難度之作《永久損毀》，MC解釋為何會揀她做頭場嘉賓及唱這首歌，原因是此曲難度甚高，MC笑言：「趁我把聲仲係第一場，未爛嘅時候，即刻請你嚟合唱咗依首歌先！」（鄧穎琪攝）

陳蕾指MC依然單純、透明、直率，但就比幾年前更成熟。（鄧穎琪攝）