MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》歌單一覽　與陳蕾合唱《永久損毀》

歌手MC張天賦昨日（7日）於紅館舉行一連5場的《E=MC² 演唱會2026》，他在牢籠中登場，先以《Tipsy》、《This is MC》等快歌打頭陣，在舞蹈員陪伴下又跳又唱。隨後在2個多3個小時內，MC與嘉賓一同唱出27首歌曲，為現場的觀眾帶來了一個美妙的晚上。

MC張天賦紅館演唱會頭場昨日（7日）舉行。（鄧穎琪攝）

《E=MC² 演唱會2026》歌單一覽：

1. 《Tipsy》

2. 《This is MC》

3. 《168.5》

4. 《老派約會之必要》

5. 《東邪》

6. 《小心碰頭》

7. 《乖乖報到》

8. 《反對無效》

9 . 《Good Time》

10. 《世一》

11. 《永久損毀》陳蕾合唱

12. 《凡星》陳蕾

13. 《牛馬哲學》

14. 《Ain't No Fool》

15. 《第二人格》

16. 《像話》Novel Fergus合唱、《地盤佬》Novel Fergus

17. 《一百個未老先衰的方法》

18. 《抽》

19. 《男人怎可以》

20. 《I'm OKAY》

21. 《說謊者》

22. 《記憶棉》

23. 《懷疑人生》

24. 《小心地滑》

25. 《無名氏》

26. 《至少相擁沒錯》

27. 《七點半的》

