MC張天賦演唱會｜唱新歌送母親：每次臨走都錫佢面珠墩，有口水嘅

MC張天賦一連五場的《張天賦 E=MC² 演唱會2026》昨晚（7日）在紅館開鑼，今次演唱會有不少暗黑和馬戲團元素，去到中段先有一架染滿血的巴士升上靠台，伴隨著煙火效果，舞蹈員以喪屍造型亮相，而之後輪到MC在巴士頂出場，他揹著電結他，自彈自唱《牛馬哲學》、《Ain’t No Fool》及演繹《第二人格》，然後輪到嘉賓Novel Fergus企巴士頂跟MC合唱《像話》，再獨唱近日因「裝修佬裝修 地盤佬地盤」的《地盤佬》。

今次演唱會有不少暗黑和馬戲團元素，去到中段先有一架染滿血的巴士升上靠台。（鄧穎琪攝）

MC在巴士頂出場，他揹著電結他，自彈自唱《牛馬哲學》、《Ain’t No Fool》及演繹《第二人格》。（鄧穎琪攝）

舞蹈員以喪屍造型亮相。（鄧穎琪攝）

Novel Fergus再獨唱近日因「裝修佬裝修 地盤佬地盤」的《地盤佬》。（鄧穎琪攝）

再獨唱近日因「裝修佬裝修 地盤佬地盤」的《地盤佬》。（鄧穎琪攝）

MC下台換完衫後，再坐在手術椅、手拿導具氧氣罩唱《一百個未老先衰的方法》、《抽》、《男人怎可以》、《I'm OKAY》，之後當然不少得去年唱到街知巷聞的《說謊者》，接著再有《記憶棉》，之後MC走進玻璃櫃演唱《懷疑人生》，再飆高音被巨型紅色手搶指住唱《小心地滑》。

MC下台換完衫後，再坐在手術椅、手拿導具氧氣罩唱《一百個未老先衰的方法》、《抽》。（鄧穎琪攝）

還有《男人怎可以》、《I'm OKAY》。（鄧穎琪攝）

MC演唱去年唱到街知巷聞的《說謊者》。（鄧穎琪攝）

MC非常投入。（鄧穎琪攝）

之後MC走進玻璃櫃。（鄧穎琪攝）

MC演唱《懷疑人生》，再飆高音被巨型紅色手搶指住唱《小心地滑》。（鄧穎琪攝）

Encore部份，MC換上睡衣唱出《無名氏》，介紹新歌前他先深情剖白：「喺填詞嘅部份其實我好少會參與，今次我就話，我有一個故事，我想你幫我將呢個故事變成歌詞，細細個大家知我好曳啦，亦都喺媽媽成長嘅過程之中，有好多好多嘅獎項、成就，可以嚟到紅館好開心，我發現我喺多謝人嘅時候，好少多謝一個人，我發現嗰個就係我媽咪。」他透露張媽媽第三場才觀看，但他率先分享創作這首歌的理念及自己對母子關係的反思：「我成日都會同佢嘈交，同佢有好多爭執，一路喺度諗，究竟溝通點解咁難嘅呢？點解佢唔明我嘅呢？漸漸大個咗，我就發現，愛一個人或者對一個人好係冇需要100%嘅溝通，唔需要100%嘅理解，實在太多事情發生，大個咗之後我就開始覺得佢亦都慢慢變老咁，我好擔心，有一日，死啦，慢慢變老點算好呢？於是乎每一次同佢見面，臨走嘅時候都會有個小習慣，就係一定會攬住佢錫佢面珠墩一下，有口水嗰隻！」

MC在Encore環節首唱新歌《至少相擁沒錯》，透露自己見著母親變老而有感而發，每次見面臨分開都會大力錫對方面珠一啖，錫到有口水。（鄧穎琪攝）

最後，他說這首新歌叫《至少相擁沒錯》，解釋：「我要揭曉呢首歌個名，呢首歌就係無論發生咩事都好，攬佢一定冇事！所以今晚返去大家聽完呢隻歌，都搵一個你愛嘅人攬吓，錫佢面珠墩一下，有口水嘅！」現場Fans隨即起哄，表示自己想錫的便是MC。演唱會最終在約10點45結束，MC以《七點半的陽光》作結，並向四面觀眾鞠躬致謝說：「聽日見！」

MC說：「呢首歌就係無論發生咩事都好，攬佢一定冇事！所以今晚返去大家聽完呢隻歌，都搵一個你愛嘅人攬吓，錫佢面珠墩一下，有口水嘅！」（鄧穎琪攝）

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