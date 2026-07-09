力臻完美融合老師與歌手身份　以身教影響下一代：唔好去怕行錯路

獨立音樂人出身的力臻，一直以標誌性的80年代復古曲風為人熟知。除了歌手身份，他在現實中亦為人師表。昨日（8日）力臻為TVB節目《明愛暖萬心》進行彩排，他與「聲夢」歌手冼靖峰（Archie）及姚焯菲（Chantel）同台出演一套音樂劇，在劇中，他「本色出演」一名教師，化身為學生指引方向的燈塔。這次演出不但讓他完美融合了「音樂人」與「教師」的雙重身份，早前加盟了新唱片公司的他，更迎來了音樂生涯的重大轉變。

力臻為TVB節目《明愛暖萬心》進行彩排。(葉志明 攝)

完美融合雙重身份 勉勵學生「唔好怕行錯路」

談及這次與Archie及Chantel等一班學生的音樂劇合作，力臻形容這是一個「好好嘅表演」。劇中他飾演老師，負責點亮學生的前路；而在現實中，這個角色正正代表了他對自己兩份事業的看法：「咁所以可以透過一個演出入面，又有歌唱啦，亦都有跳舞啦，亦都即係代入返老師嘅角色啦，咁就係完美咁樣融合咗我而家呢兩個身份。」

力臻完美融合雙重身份。(葉志明 攝)

力臻透露現實中不少學生知道他的歌手身份後，備受啟發而參加歌唱比賽，甚至自資出歌：「有啲同學仔我知道佢哋係真係玩一啲選秀節目，出咗道啦，亦都有啲係用一個自資嘅形式去做音樂啦。咁其實佢哋出咗道之後，又或者真係自己去發布咗自己啲音樂之後呢，其實都有不停去搵我就問下我啲意見啊，我都有同佢哋講話，其實喺你哋而家stage係可以好放心咁樣去explore。」對於這些熱愛音樂的年輕人，他總是給予最大的鼓勵：「好似呢個show入面，其實我個主題都係，我叫都係叫Archie同埋Chantel，大家就唔好去怕行錯路。」

力臻透露現實中不少學生知道他的歌手身份後，備受啟發而參加歌唱比賽。(葉志明 攝)

告別「單打獨鬥」 加盟唱片公司迎新衝擊

過去作為獨立歌手，力臻習慣了一個人包辦創作。如今加盟唱片公司，他坦言最大的分別在於多了與不同音樂人合作的機會（Co-writing session）：「即係會同唔同嘅音樂人去多啲嘅碰撞、火花、同埋合作，可能以前自己一個人做嘅時候都會收收埋埋自己啊，即係自己諗旋律，其實可能淨係覺得自己好聽㗎咋。但係可能而家嘅情況，就係可以多咗同唔同嘅音樂人去碰撞啊。」力臻笑指這種改變帶來了顯著的效果。他預告即將推出的新歌是一首合唱歌，除了會與另外兩位作曲人共同創作，填詞方面亦有新合作，更會與出道前一直夢寐以求的單位聯手，令他對未來的音樂企劃充滿期待。

力臻加盟唱片公司告別獨立歌手。(葉志明 攝)

跳出舒適圈 曲風進化不局限於80年代

外界對力臻的音樂往往有著「80年代復古」的既定印象，被問到未來曲風會否有所轉變時，他直言這並非一種局限，反而是幫助他突破的契機。他指都會保留個人特色，創作團隊非常了解他的喜好與音樂路向，會在保留力臻獨有元素的同時注入新想法。而在探索新世代曲風方面，未來他的音樂版圖或會由80年代延伸至90年代，甚至千禧年代，並考慮加入R&B等元素。對此他覺得加入了唱片公司後可以助他大膽嘗試跳出舒適圈：「一個artist自己做創作，嗰個舒適圈係需要有人推，一推，你先可以跳出嚟嘅，咁所以我覺得呢個變同唔變之間呢，又有啲共通點喎。」力臻感恩身邊團隊的推動，讓他能在未來的音樂道路上大膽前行。