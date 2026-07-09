姚焯菲演唱會2026香港｜門票優先／公售攻略+購票連結+座位表

姚焯菲演唱會《姚焯菲 Chantel 想飛 live concert 2026》將於2026年8月29日（星期六）在麥花臣場館舉行，會在Patotix、鄰住買優先開賣門票，並會在Cityline、大麥開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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《姚焯菲 Chantel 想飛 live concert 2026》將於2026年8月29日（星期六）在麥花臣場館舉行。（公關提供）

姚焯菲演唱會2026香港 | 詳情

演唱會日期：8月29日（星期六）

演唱會時間：8:15 PM

演唱會地點：麥花臣場館

門票價錢：VIP$1280* / $880 / $580

*VIP門票福利：觀看綵排 / 1對1即影即有合照及簽名 [想飛POSTCARD] 一張

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姚焯菲（IG@chantelyiu）

姚焯菲演唱會2026香港 | 優先購票

優先訂票渠道：Patotix、鄰住買

門票發售時間：7月13日 (一) 上午10時至7月15日(三) 晚上11時59分

姚焯菲演唱會2026香港 | 公開發售

公開發售平台：Cityline、大麥

公開開賣日期：7月16日（星期四）

公開開賣時間：有待官方公佈

姚焯菲演唱會2026香港 | 座位表

有待官方公佈

姚焯菲（IG@chantelyiu）

姚焯菲演唱會2026香港 | Cityline 4 個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。