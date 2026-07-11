鄭秀文答謝會｜唱足90分鐘　感激歌迷︰場館再大都及唔上你哋包容

鄭秀文（Sammi）第一場答謝會順利舉行完畢，全晚個半小時，唱足16首歌。對於未能以最全面的製作演出，Sammi顯得耿耿於懷，在唱最後一首歌《終身美麗》時，再三感謝觀眾的包容：「呢個場館再大，都及唔上你哋嘅包容、你哋嘅支持、同埋愛，多謝你哋，Sammi好感動。」

鄭秀文（Sammi）第一場答謝會順利舉行完畢，全晚個半小時，唱足16首歌。（許育民 攝）

鄭秀文谷起一對惠鼠仔，但又笑言︰「唔係好大隻啫！」（許育民 攝）

鄭秀文《答謝會》。（許育民 攝）

Sammi更叮囑大家保留門票，日後睇一個更豐富嘅演出。「今晚短短地一個半小時的騷，你哋滿唔滿意呀？呢個只係我哋演唱會嘅前奏曲，真正嘅演唱會將會有好豐富同埋好大型嘅製作，如果你覺得今晚好睇，我相信到時真正嘅演唱會唔會令你失望。」不過Sammi都打趣地說，大家都可以選擇退票。「你哋返屋企慢慢諗啦！」

鄭秀文再三感謝觀眾的包容：「呢個場館再大，都及唔上你哋嘅包容、你哋嘅支持、同埋愛，多謝你哋，Sammi好感動。」（許育民 攝）

Sammi更叮囑大家保留門票，日後睇一個更豐富嘅演出。（許育民 攝）

10/7（五）答謝會頭場歌單：

1. 叮噹

2. Chotto等等

3. 默契

4. 醫生與我

5. 嘉賓：劉德華合唱《倒轉地球》

6. 衝動點唱

7. 隕石與地球（全新歌曲）

8. 缺席

9. 愛你是我一生中理想＋Let Go（原唱︰Nancy Kwai）

10. 我們都是這樣長大的

11. Dance Medley：煞科/獨家試唱/螢光粉紅/星秀傳說

12. 信者得愛

13. 上帝早已預備

14. 不要驚動愛情

15. 如果我們不再見

16. 終身美麗