鄭秀文答謝會｜唱足90分鐘 感激歌迷︰場館再大都及唔上你哋包容
撰文：許育民
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鄭秀文（Sammi）第一場答謝會順利舉行完畢，全晚個半小時，唱足16首歌。對於未能以最全面的製作演出，Sammi顯得耿耿於懷，在唱最後一首歌《終身美麗》時，再三感謝觀眾的包容：「呢個場館再大，都及唔上你哋嘅包容、你哋嘅支持、同埋愛，多謝你哋，Sammi好感動。」
Sammi更叮囑大家保留門票，日後睇一個更豐富嘅演出。「今晚短短地一個半小時的騷，你哋滿唔滿意呀？呢個只係我哋演唱會嘅前奏曲，真正嘅演唱會將會有好豐富同埋好大型嘅製作，如果你覺得今晚好睇，我相信到時真正嘅演唱會唔會令你失望。」不過Sammi都打趣地說，大家都可以選擇退票。「你哋返屋企慢慢諗啦！」
10/7（五）答謝會頭場歌單：
1. 叮噹
2. Chotto等等
3. 默契
4. 醫生與我
5. 嘉賓：劉德華合唱《倒轉地球》
6. 衝動點唱
7. 隕石與地球（全新歌曲）
8. 缺席
9. 愛你是我一生中理想＋Let Go（原唱︰Nancy Kwai）
10. 我們都是這樣長大的
11. Dance Medley：煞科/獨家試唱/螢光粉紅/星秀傳說
12. 信者得愛
13. 上帝早已預備
14. 不要驚動愛情
15. 如果我們不再見
16. 終身美麗