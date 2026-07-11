MC演唱會第四場洪嘉豪驚喜現身掀高潮 黃牛飛癲炒至$9800

MC張天賦《E=MC² 演唱會2026》昨晚（10日）迎來第四場演出，全場氣氛沸騰，因為迎來重量級嘉賓——好友洪嘉豪（Kaho）驚喜現身。二人自《Frenemy》演唱會後久未合體，今次重聚即火花四濺，合體跳唱《二損一》，Kaho更首度在紅館舞台獨唱新歌《穿波鞋的惡魔》，尖叫聲幾乎炸爆紅館。外傳昨晚黃牛飛被癲炒至$9800一張，足證兩位人氣王魅力驚人。

開騷前一個「慌」字 盡顯兄弟默契

合唱過後，MC坦言已唱到第四場，聲帶開始有少許攰，但一定會繼續落力唱下去。此時Kaho大爆MC在頭場開騷前，七點半突然傳訊息給他，只得一個字：「慌」。他笑言：「MC哥今時今日……哈哈。」引來全場笑聲。MC隨即解釋，這是二人在《Frenemy》時期養成的習慣——上台前攬住一齊驚，互相提醒時間，彼此打氣。這份由昔日「鬥嘴戰友」建立的默契，至今依然未變。

互串互爆被擺上枱 笑料百出掀高潮

Kaho繼而笑指自己成為今次演唱會唯一「要主角陪跳」的嘉賓，又大讚MC由《全民造星》時期已經跳唱得相當出色，絕對難不到他，反而自己「不及MC」。他更爆料指，在排舞室綵排時，就連熟稔的Dancer都好奇問：「點解豪哥咁有興致做嘉賓都要跳舞？」他當下即時指向MC，稱是對方要求，豈料最後發現二人「被擺上枱」，全因經理人May姐從中作梗。二人你一言我一語，互動充滿喜劇感，將現場氣氛推上頂峰。

真情剖白兄弟情：佢變咗又冇變過

在歡笑過後，Kaho感性表示，很開心在圈中認識到MC這位戰友，這些年來經歷了很多，今日的《Frenemy》已成為一段美好回憶。他形容MC出道五六年間，音樂上愈來愈進步，舞台上亦非常成熟，明顯「變咗好多」；但同時又「冇變過」——性格依然係一個「死𡃁仔」，忠於自己。他更呼籲全場歌迷：「希望大家能夠永遠永遠支持佢。」真情流露，令觀眾感動歡呼。

獨唱《穿波鞋的惡魔》 為合體之夜畫圓滿句號

及後Kaho首度在紅館舞台獨唱《穿波鞋的惡魔》贏得全場掌聲。二人由昔日「Frenemy」到如今在台上互相扶持、互串互撐，展現出難能可貴的兄弟情誼。