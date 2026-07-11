鄭秀文首場「答謝會」嘉賓劉德華 巡遊唱《瘦身男女》回憶殺

鄭秀文（Sammi）一連三場《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》 「 答謝會」，昨晚於香港啟德主場館開鑼。沿途舖天蓋地Sammi的應援和打卡位，而周邊商店早已大排長龍，Fans開心選購紀念品、抽小卡、與1:1的Sammi人像影相留念，非常熱鬧。寰亞集團老闆林建岳博士到後台為Sammi打氣，而好友甘比、鍾楚紅、寰亞小師弟Lester在觀眾席捧場。

一開場，Sammi與40位Dancers霸氣登場，跳唱《叮噹》和《Chotto等等》揭開序幕，她興奮表示想感受全場近四萬人歡呼的震撼，觀眾聽話齊聲大嗌「Sammi」。她說：「今晚顧名思義由演唱會變做『答謝會』，雖然可能令你有啲失望，但我應承大家，呢個『答謝會』絕對唔會hea做！睇完包你開開心心、心滿意足！」她鞠躬感謝觀眾訂機票、酒店來捧場，承諾會以有限資源，盡心做最好的演出。說：「舞台再大，都大唔過今晚你哋嘅愛同包容，多謝！」

Sammi唱《默契》後介紹嘉賓出場，最初她賣關子，說：「有個朋友本來話第一晚嚟睇騷，我就忽發奇想不如嚟做嘉賓，佢一言九鼎就話『好』！發生延期事件，我再問華仔仲會唔會嚟？（掩咀笑）哎呀，自己爆咗添！華仔就話『一定嚟支持』！」華仔升上舞台，全場歡呼，Sammi說：「我嘅肥佬，今晚嚟咗！」華仔說：「企去中間感受吓，我第一次。」Sammi笑說：「一齊feel吓，我都係第一次，大家都係處女下海。」

他們手拖手走落台登上小黃車，Sammi說：「今晚所有嘢都變成最原始，畀大家感受最原始最真摰嘅設置，麻煩Dancers人力黃包車。」重現《瘦身男女》「朋友號」，勾起全場回憶殺。他們合唱《倒轉地球》和《衝動點唱》，與觀眾近距離接觸，全場High爆。

之後Sammi換了一條紅色裙，首度公開演唱未派台新歌《隕石與地球》，第一時間與Fans分享全新作品。勁弗的她說：「條裙好靚，一試上身就好鍾意，好似條小辣椒！」她還展示手瓜肌肉，全場「嘩」聲四起。之後她演唱《缺席》、《Let go》後全場大合唱《我們都是這樣長大的》。

穿著白色小背心的Sammi出場打碟，與40位Dancers開始連續接近十分鐘熱舞Medley環節，《煞科》、《獨家試唱》、《螢光粉紅》和《星秀傳說》，接著與KALAI 演唱《信者得愛》，觀眾一齊舉手吶喊「High High High」！

Encore聲之下，Sammi穿上紅色小花點綴的白色巨型傘裙出場演唱《終身美麗》，唱到最後一句，Sammi再表示衷心感謝觀眾的包容和支持。她更溫馨提示觀眾保留門票，說：「keep 好張飛，留返睇一個真正嘅演唱會。唔好到時話唔見咗張飛，我真係幫唔到你。」她感恩上帝一直帶領給與好能量，說：「等我知道我唔需要驚，盡力做好自己，觀眾係會接收到。」她似乎意猶未盡，即興清唱一段，又稱「答謝會」是前奏，真正演唱會將更豐富、更大製作，令人期待。