張天賦演唱會｜驚爆台底「冇着褲」險升台　強忍淚水唱埋尾場

MC張天賦順利完成個唱，經歷連場大戰後，MC於後台接受訪問時直言今次心情「大放鬆、大解放」。他坦言過去幾場一直有些拘謹，直到尾場得知不需要再為之後的場次留力，才可以毫無保留地用盡所有力氣去唱，雖然唱到聲帶沙啞，但坦言這場才真正找回「真正MC」的輕鬆感覺。



MC張天賦尾場！（林迅景 攝）

MC張天賦尾場！（林迅景 攝）

自爆升降台驚險一幕：當時冇着褲

演唱會中亦發生了一段惹人爆笑的後台甩轆插曲。MC憶述第三場邀請Gordon做嘉賓時，他正在台底爭取時間換衣服，原以為Gordon會先唱歌為他拖延時間，怎料對方誤會了流程，以為要先作演講（Talk位）。結果當升降台升到一半時，MC突然面臨舞台危機，更自爆：「嗰時無着褲，突然間就起歌。」幸好演唱會團隊非常專業，迅速應變處理，讓他能順利且準時地回到舞台上。

MC張天賦演唱會真係夠晒誠意，幾乎每首歌都有唔同佈置。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會真係夠晒誠意，幾乎每首歌都有唔同佈置。（林迅景 攝）

頭頂吊住隻槍，視覺效果震撼。（林迅景 攝）

MC張天賦差啲喊出嚟。（林迅景 攝）

即場除衫show少少？

「May姐（經理人）落order，除咗除衫之外⋯⋯一定唔可以除褲⋯⋯」記者們說：「都冇除衫。」張天賦回說：「除褸就係，嗰件係衫嚟。」有人問下次演唱會能否一圓大家心願？他回答：「實不相暪，今個演唱會目標係除衫。」但他解釋，因自己體型尚未達標：「真係低估咗自己時間，但係坦白講今次真係好畀心機減，真係唔夠時間。」記者問：「而家show少少睇吓？」他回答：「可以show嘅演唱會已經show晒。」現場傳來一陣爆笑聲。

MC張天賦完成一連5場演唱會。（林迅景 攝）

頭頂吊住隻槍，視覺效果震撼。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會。（林迅景 攝）

MC張天賦勁靚仔！（林迅景 攝）

回應黃牛炒飛及Fans被騙十多萬

對於演唱會門票被黃牛炒到極貴，甚至有新聞報道指有Fans為了購買$680的門票，而不小心被騙去十多萬元，MC在回應時坦言感到非常無奈與「好唔方便」。他首先由衷多謝每一位想買門票支持他的粉絲，但坦言許多炒賣情況並非他所能控制。MC藉此公開呼籲：「大家盡量喺正途途徑買。」他直言粉絲被騙去門票和金錢是一件非常不開心的事情，希望大家在支持他的同時，都「支持之餘都一定要保護自己，要識得提防，佢哋好多手法㗎，即係好似我話會show肌咁。」

MC張天賦演唱會，入面好多佈置都勁有心思。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會，入面好多佈置都勁有心思。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會，超多合照同握手位。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會，超多合照同握手位。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會尾場搵湯令山做嘉賓。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會尾場。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會尾場，架Mad Max風格巴士勁型。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會尾場，架Mad Max風格巴士勁型。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會尾場。（林迅景 攝）

MC張天賦演唱會尾場。（林迅景 攝）

尾聲強忍淚水完成表演

除了驚險與嚴肅的話題，演唱會亦有感性時刻。去到壓軸最後一首歌時，MC坦言積壓已久的壓力終於全部釋放，加上氣氛渲染，令他一度幾乎落淚。不過他笑指自己發揮了「歌手的功力」，成功控制情緒將眼淚逼回去，務求以最專業的狀態為全場觀眾完成最後的表演。