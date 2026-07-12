Lisa@BLACKPINK疑帶新歡見家長　生日有泰國男神齊慶生曬甜蜜合照

韓國女團BLACKPINK成員的感情生活一直備受外界關注，Lisa與LVMH集團三公子 Frédéric Arnault的豪門戀情亦轟動一時。早前Lisa接受外國雜誌訪問時避談私生活，卻只自己是「常心碎的那方」，加上男方已停止追蹤及點讚Lisa的社交平台，被外界視為戀情告終。不過Lisa似乎心情未受影響，近日更傳出帶疑似新歡Pongtiwat Tangwancharoen（Blue Pongtiwat）見家長，隨即引起粉絲熱議。

Lisa與LVMH集團三公子 Frédéric Arnault的豪門戀情亦轟動一時，但兩人自今年起零互動。（IG@frederic.arnault）

LV三公子家族的哥哥IG已經取關Lisa。（微博圖片）

今年Lisa生日，LV三公子並沒到場。（IG@lalalalisa_m）

Lisa疑帶新歡見家長？

近日有網民在社交平台X（前身為Twitter）轉發照片，相中可見有網民偶遇Lisa帶同一名身形高挑的神秘男子，與父母溫馨用餐。有眼利的網民對比細節後，指這位神秘男子正是Pongtiwat Tangwancharoen（Blue Pongtiwat），因而傳出Lisa帶新歡見家長的傳聞。

相中可見有網民偶遇Lisa帶同一名身形高挑的神秘男子，與父母溫馨用餐。（X）

Lisa與Blue Pongtiwat慶生曬甜蜜合照

消息指，Lisa與Pongtiwat Tangwancharoen（Blue Pongtiwat）是認識多年的好友，今年3月Lisa慶祝29歲生日，男方齊齊一起慶祝生日，Blue Pongtiwat亦在IG上大方分享兩人的親密合照。相中穿上性感比堅尼的Lisa露出甜蜜笑容，靠在Blue Pongtiwat身旁，因而傳出緋聞。

今年3月Lisa慶祝29歲生日，男方齊齊一起慶祝生日，Blue Pongtiwat亦在IG上大方分享兩人的親密合照。（IG圖片）