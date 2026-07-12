香港DJ專訪｜從Part Time DJ一步步走到香港冠軍的DJ Galaxy

在對上三篇專欄，DJ Tommy非常詳盡的分享了他整個職業生涯，當中絕對不能缺少他的多年好友兼工作伙伴DJ Galaxy。DJ Galaxy亦是一位著名的DJ，90年代開始活躍於本地DJ圈。他曾經多次奪得香港DJ大賽冠軍，多年來亦致力推動DJ教育。感謝DJ Galaxy接受邀請，本月將先由他的DJ故事說起。

攝於與DJ Galaxy訪問當天。

波盛：一開始係點樣接觸DJ呢樣嘢﹖

DJ Galaxy：讀小學五六年班嗰陣時，我係鍾意聽跳舞音樂。聽到點解啲歌可以接埋一齊嘅，我完全唔識但係覺得好型好聽喎。之後讀中一，我有個朋友就有餅錄音帶，佢話呢個係DJ Simon。我諗如果係我哋嘅年代都會知道呢個人，因為佢好勁，對我嚟講係一個學習對象。

我個同學問我錄唔錄，當然唔係免費啦。跟住我就比錢佢錄。嗰餅帶我到而家都仲有Keep，我仲轉咗做MP3，因為我覺得餅帶好正，係一個學習嘅模式嚟。我曾經係聽曬DJ Simon啲歌，買返佢啲歌。

後嚟有個朋友帶我落Canton Disco，但係我哋落唔到夜晚，係落Noon-D，就見到真係DJ Simon 喺度。嗰陣時我唔識佢，我見到佢同我哋差唔多大，但係好勁。佢係玩3個唱盤，轉歌嗰啲位係突然間可以搭第二個Chorus，到隻歌唱完就另外一隻歌出現。我嗰陣覺得：「嘩！好神奇！如果我可以成為佢咁就正喇。」

波盛：之後有無諗方法令呢樣嘢成真﹖

DJ Galaxy：嗰時係諗：「讀緊中學邊有可能呀。」又冇咩DJ學校，就算有我諗我老豆老母都唔會畀我做呢樣嘢。直到出嚟做嘢就喺公司認識咗個朋友，佢有時會帶啲錄音帶返嚟，佢又自己錄咗啲Medley，我就有少少崇拜嘅心，好想同佢Friend。

之後佢就帶我去一間燈光音響工程度做，就係嗰度見到 Tommy 喇。嗰陣時Tommy係幫公司錄定啲錄音帶，做Mixtape畀啲社區會堂、船P，或者一啲派對冇Budget去畀DJ，就搵個人喺現場播。

我見到Tommy玩之後，就覺得相比自己個Friend，呢個好似勁好多喎，即係你會感受到。我記得嗰陣佢好似係錄張立基嘅《Electric Girl》，佢將兩隻碟啲歌詞調轉嚟玩。之後傾咗兩句，佢就Show咗少少，攞兩隻碟出嚟做咗少少Juggle，又捽幾下。咁我覺得呢個人係有料到㗎喎，我就開始死纏爛打，佢一喺公司我就會出現。

波盛：嗰陣Tommy係點樣教你﹖

DJ Galaxy：佢又唔係好正式咁教我，可能佢真係唔係好叻喺教學方面。佢又唔係唔教你，佢有講你知，但係我要自己去理解跟住試。嗰陣成日去佢屋企，因為我屋企無嗰啲唱盤。我仲記得去佢屋企之前，係要買啲嘢畀佢食下。每次我搭巴士去，佢會話：「去沙田新城市廣場肯德基買雞脾吖。」我記得佢最鍾意食雞脾，到而家都係。咁我每次經過就去買，佢係有少少變咗我偶像嗰隻。

當年DJ Galaxy經常到DJ Tommy家打碟。

一開始跟Tommy係學Mixing先，玩下啲對Phrasing。最初嘅練習好艱辛，因為唔似而家咁有成套嘢。我屋企就有一套唱盤，係啱啱可以郁到個Pitch Control。但嗰陣嘅唱盤唔係Direct Drive，係皮帶帶動所以會停盤，一推隻碟就亂轉。咁我就諗咗個方法係窮人玩法，如果要推快佢呢，撳住轉速個掣嚟推。如果要拉慢佢，我就摺咗張紙，跟住揩盤邊令到佢慢，我嗰時就係咁練習。

然後Tommy又同我講，有啲位要計數喎，唔係就咁計8拍。因為以前啲Old School 歌，可能會有啲中段係20拍，有啲係16拍。譬如我要16拍Mix 20拍，多咗4拍出嚟，一係加一係減，即係要計呢啲數。

佢得閒又會介紹我聽啲歌。嗰陣時我係聽New Beat、Eurobeat、House嗰類型。有次佢突然攞咗隻Public Enemy嘅《911 Is A Joke》畀我聽。我話：「嘩！咩嚟㗎﹖點解唔係我平時聽嗰啲嘢嘅﹖」佢就話呢啲係Hip Hop，我就覺得好正，點解我未聽過。佢又介紹啲錄影帶畀我睇，有次佢攞左DJ Simon 嗰餅帶畀我睇，我先發現原來DJ Simon都有參加世界賽，嗰屆應該90年。

Public Enemy的《911 Is A Joke》讓DJ Galaxy初次接觸Hip Hop。

就係嗰時開始，日夜咁樣成日去佢度，我試過係可以射波唔返工就係上去玩唱盤。當中嘅吸引力我都唔知，可能嗰個年代唔係好似而家咁多嘢玩。咁我又覺得佢係偶像喎，叫到就要去㗎喇。其實我睇佢玩嘅時間係多，因為我自己唔係太識。我就用學習模式心態，嘗試聽佢講完啲嘢，憑我嘅記憶返屋企即刻練習。開始嘅時候係比較艱辛，但如果我唔去學，之後咪更加唔使學。我又好鍾意，所以就好投入去做嗰件事。

波盛：之後係咪跟跟下就跟埋Tommy去比賽﹖

DJ Galaxy：91年嗰陣學咗唔係好耐，好似幾個月，跟住嗰年比賽好似唔夠人，我就去參加，其實我驚到甩褲。我記得我係攞幾隻碟係咁玩，我覺得自己玩得唔好，真係驚呀，連落針都驚。同而家唔同，細個唔係嗰種表演者嚟，唔係好想企上個台度畀人哋望到。但係嗰次經驗之後，都OK嘅。對我嚟講，起碼我知道原來自己唔夠準備，上到個台就會好驚，呢啲係我吸收咗嘅經驗嚟。

之後應該係93、94年，我已經差唔多玩咗一年幾兩年喇。嗰陣我有個DJ朋友係玩DMC識嘅，都係我前輩。佢嚟我屋企睇過我玩，就叫我嘗試下去Part Time。佢介紹我去尖沙咀嘅北海漁村，嗰度係一個卡拉OK場嚟。嗰陣Disco開始沒落，開始用卡拉OK包裝，可能半個鐘卡拉OK半個鐘Disco咁。

嗰陣個DJ Head放假，就叫我頂，其實我好驚呀我想講。我有落過去參考睇下嘅，但原來去到實戰我係失敗。我去探我個Friend班，以為同佢玩一兩隻接下歌無問題，但原來我成晚去Handle係有問題。我嘅Music Library太少喇，我唔識點樣去令到啲客跟住個Flow去跳舞去Get High。

我以為嗰一次就係最後一次，因為個 DJ Head 同我 Friend 講以後唔好再搵我。我就冇 Hurt 嘅，可能我嗰個 Moment預咗人哋會講呢啲嘢，自己都覺得自己唔好。但我團火又無熄㗎喎，可能有Tommy喺度同佢一路Keep住玩，咁我咪嘗試自己努力啲去增加自己個Music Library。

波盛：你嗰陣用咩方法去增加自己嘅Music Library﹖

DJ Galaxy：嗰時想增加Music Library係難過依家，依家上網撳個掣就好多。嗰陣我跟我朋友落灣仔，因為好多Club喺嗰度，有Band有DJ，我就落去聽下啲歌，喺度𥄫佢哋啲碟嘅Label 。咁我英文又唔係好叻，記得大概啲歌名跟住就去搵，再度下睇下點樣做好啲咁樣囉。

其實我諗住算數㗎喇，冇得打碟咪打工囉。嗰陣17、18歲倒，諗住玩嘅啫。點知我個Friend又再搵第二次，我話：「你真係唔驚呀﹖」佢係好幫我嘅，可能佢覺得我都唔係玩咗好耐，經驗唔夠啫。第二次就落灣仔喇。

其實心理壓力好大嘅，第一自己英文唔好，第二佢哋嗰度係啲鬼佬場，又有菲律賓人，我都驚我唔得，我係成日都打定輸數覺得自己唔得嗰啲人嚟。呢次個DJ畀我試咗半個鐘一Set，因為灣仔又係咁樣嘅，半個鐘Band半個鐘DJ。到我落去打，佢又冇同我講任何嘢喎，我以為我唔得啦。跟住佢突然間話：「你下個禮拜五得唔得呀?」嗰吓我都唔理佢畀唔畀錢，我係覺得終於有人肯比一個機會我。

跟住我就開始Part Time，但唔係每個禮拜都有，可能一個月兩三次咁，因為嗰度仲有其他Part Time嘅，佢就可能當畀個機會我攝我落去。嗰陣我好畀心機，覺得如果我呢次機會做得唔好，我就冇下一次。我就喺屋企係咁背歌，而家就好容易落Marking，嗰陣我真係要聽熟隻歌，同埋我成日落去聽佢哋啲歌。我覺得我要做好佢，唔理佢係咪我以後嘅工作先，我都唔想我Friend畀咗咁多次機會我但令佢失望。當然啦我亦都鍾意呢樣野，我先會投放咁多時間落去。

波盛：有無咩契機令你可以由Part Time變成Full Time DJ﹖

DJ Galaxy：做做下跟住另外有個DJ接到另外一個場 ，佢就問我打唔打。我話：「好呀！我想打！」咁就多咗個場打，返返下就原本嗰度都無返。但係新個場都有幾個DJ ，後尾可能個老細覺得太多DJ太雜亂，淨係想請返一個，佢就問啲客。嗰陣我諗：「死啦！咁我係咪應該冇機會呢﹖我係最細個，其他嗰啲全部係起碼打咗十年以上嘅前輩。」

估唔到最後老細留左我，佢話啲客鐘意我打。我嗰陣好驚得罪啲前輩，但係我又好想做喎，咁梗係揀做啦。可能因為我打歌個模式啲人鍾意，就得到咗呢個機會做Full Time， 就由95年左右一路做到差唔多99年。

波盛：嗰陣你點樣去搵屬於自己嘅Style﹖

DJ Galaxy：其實我嘅學習對象唔係淨係Tommy，Simon Choi都係。我係攞返佢啲錄音帶聽，覺得邊啲位好我就買曬佢啲黑膠。我咁做係因為如果我唔Copy佢，我永世都唔知道佢啲位點樣計出嚟。Tommy同我講要計數，唔係剩係識數Bar，咁我就要諗下點樣去計到嗰條數。

同埋我會錄音畀自己聽，如果嗰隻歌有一下甩Beat我就重新錄過。當60分鐘，如果去到50分鐘有Mistake就由頭開始。我覺得如果我唔對自己有要求，喺屋企都做唔到呢件事，我出到去會更加失敗。純粹係我唔得咪練到得為止，我會咁樣去練習。

嗰陣時除咗Simon，我都有聽啲意大利Disco嘅Medley，佢哋都係嗰啲好緊湊嘅形式去接歌，我好鍾意呢種format。其實香港唔係好多 DJ 會玩呢種，通常會喺Break搵一個靚位令轉咗歌你都唔知。呢種玩法係好正常，但係我聽到Simon係唔同嘅，我永遠都會記住。我係最鍾意呢種Format，我唔係太鍾意好耐先轉一隻歌，我覺得係唔夠緊湊。

Simon佢做嗰啲位係好靚，當然都聽到有啲位佢係試緊，佢喺試之中都啟發到我，原來唔係下下都會即刻諗得到，要試清楚啲位得唔得你先可以做得靚。嗰陣時我就係會攻依樣嘢，有時冇客我會咁樣去排下啲嘢，喺屋企就研究啲位同埋背歌。

波盛：同埋我估喺Club度對住觀眾打，揀歌又係另一套功夫﹖

DJ Galaxy：屋企做嗰啲套路，始終都係Home DJ，剩係諗到靚嘅位，你唔知邊啲歌係人哋講嘅靚歌。佢哋最鍾意講Beautiful Song，咁我又要試喇。其實我心知好幾首都必定Hit嘅，因為我自己聽都覺得個旋律易記，即係好似《Barbie Girl》嗰啲歌。嗰陣時自己DJ都要好主導性地揀歌，我試過一隻歌可以即刻清場，亦都試過一隻歌可以即刻返嚟。

紅極一時的歐洲舞曲《Barbie Girl》。

我嗰陣幾鍾意灣仔個感覺，因為美國船兵有咩獨立號嚟，我就識多咗好多Hip Hop。啲船兵大部分有分東岸同西岸，如果東岸你打西岸嘅歌，佢會嚟嘈你，跟住佢就會話比你知你要打咩，佢會帶埋CD畀你。我又唔介意呢樣嘢，因為我唔識。嗰陣真係得有船到我哋先可以打Hip Hop。

我覺得做Club DJ唔係話想打自己風格就擺落去，因為Club係唔同嘅，你可以加插你自己少少風格，但唔可以多，除非你個風格適合啲人。但係打Party、Festival嗰啲就唔同，兩樣嘢啦。而我嗰陣比較學習到個模式就係知道對住咩人應該要打咩歌。

波盛：1998同1999年你都贏咗香港嘅DMC DJ比賽。係咩原因令你做緊Full Time DJ都想去再比賽﹖

DJ Galaxy：做到98年其實已經係點講呢，唔可以講話我團火熄咗，但因為當時返灣仔係星期一至日都要，7日都要DJ，你要放假就自己比錢DJ。跟住禮拜日下晝又有Noon-D，由2點打到凌晨3點，其實好地獄㗎。唔好話五六年，兩三年你都好地獄。但係頭嗰幾年係好有火，因為真係冇見識過。但後尾我係放隻歌落去，最尾嗰8拍推出去Pitch Control Mix，即係去到呢個地步，我就覺得：「死喇！我係咪已經熄咗火呢﹖」

我就喺度諗我應該點樣呢，就咁啱有比賽，於事我就想比賽，睇下有冇其他好嘅方向啦。比賽之前我記得有一個月唔係成日返工，因為想準備個比賽，就叫個Friend返工，自己就係咁練習，咁就幸運地贏到1998年嗰屆。

1999年想衛冕，之後贏咗去美國。其實1999年我想參加係因為想去美國，因為我未去過，嗰陣時你有錢都未必攞到Visa㗎。我係想去美國感受下個Hip Hop文化，我自己又鍾意跳舞音樂又鍾意Hip Hop，想感受下 New York City，所以死都要諗辦法贏，最後好彩又贏咗有得去美國。

DJ Galaxy在1999年再次參加香港DMC DJ大賽並成功衛冕。

其實第一年贏嘅時候，過去法國參加世界賽已經睇到嗰啲 DJ 係唔同㗎喇，同我平時睇帶係兩回事，喺現場見到個震憾性。我見到有個DJ叫Akakabe，佢初賽我覺得佢玩得好好，跟住佢好似甩咗少少，嘩佢可以坐喺度唔開心。佢呢樣野係影響到我，佢哋要嘅唔好話完美，但唔好有錯，我覺得呢下好緊要。

跟住2000年我有諗過再玩，但覺得自己又唔夠好，跟住就停咗。我好似辭左工冇做灣仔，好大抉擇㗎。咁我覺得係咪應該要搏下呢，我成日都係咁同自己講：「你本身都係零㗎啦你怕咩啫﹖」跟住之後就認識到農夫。

* 本月專訪讓我們認識DJ Galaxy成為DJ之路。下月專欄將會聚焦他在遇上農夫後，職業生涯的改變，如何從一位DJ 變成一位音樂製作人。