MC張天賦紅館尾場狀態大勇完場強忍淚水 ：希望下次挑戰超過五場

MC張天賦一連五場《E=MC² 演唱會2026》昨晚（7月11日）於紅館圓滿落幕。尾場演出精彩絕倫，MC狀態大勇，全程毫無跌watt，由頭帶到尾，開場勁歌熱舞全場觀眾一起站立跳舞支持，氣氛熱爆紅館。多位圈中好友專誠到場支持，包括鄭伊健、炎明熹（Gigi）、周柏豪、李彩華（李彩樺）、湯怡、張蔓姿、Lucy（李元元）與媽媽梁志瑩、Jackal@Dear Jane、亨仔、Kim & Jason@ROVER、Lewsz等，場面熱鬧。

演唱會於晚上8時半正式開始，MC一上台即高呼：「終於唔需要再留力，當我竭盡全力嘅時候，希望大家都唔好吝嗇掌聲！」全場觀眾隨即報以熱烈歡呼。當他飲水稍作休息時，觀眾更齊聲高呼「除衫」，MC聞言即笑言：「未咁早！」及後他踏上粉紅色巨型雀鳥裝置，升上4米高空繞場演唱《老派約會之必要》，場面浪漫。MC透露原本設計是繞場一周，但因種種原因未能完全實行，但能升上半空已感滿足。

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湯令山任嘉賓驚喜宣布明年1月紅館開騷

演唱會中段，湯令山（Gareth.T）驚喜現身，與MC合唱《泥菩薩》。MC在台上透露，這次選唱《泥菩薩》而非兩人過往的合作作品《金童子》，背後有個小故事：「之前我收到May姐嘅訊息，佢問我如果戴假髮戴長髮去好遠好遠拍MV得唔得，我話點解？佢話Gareth想同我一齊做一首合唱歌，就係呢首《泥菩薩》。其實當時我聽到已經好鍾意，但後來因為某啲原因冇得唱，所以今日藉住紅館呢個機會，將呢首歌帶番上舞台。」

兩人其後回顧相識經過，MC指他與Gareth及張蔓姿同期加入華納，初次在公司Annual Dinner聽到Gareth自彈自唱《勁浪漫 超溫馨》英文版，已覺得「嘩你唱歌好正」，MC又特別感謝Gareth曾為他的首個紅館演唱會做某部份音樂編排。Gareth則分享當年拍攝YouTube cover時因廣東話發音被網民狠批的經歷：「佢哋話我唱得好難聽，叫我以後唔好唱歌，我唔開心咗一晚，因為從來未試過被咁樣攻擊。當時MC同我講『唔使理啲comment，你已經做得好好』，呢句說話對我嚟講好緊要。」Gareth亦即場宣布好消息：「紅館，2027年1月！」正式公布將於明年1月首度舉行個人紅館演唱會，全場歡呼聲雷動。其後他獨唱了《去北極忘記你》。

希晉Kwan T.合唱《Butterfly》 成就解鎖

MC換裝後再次出場，獻唱《牛馬哲學》、《第二人格》等歌曲，請出另一位嘉賓希晉@ROVER及Kwan T.，三人合唱《Butterfly》。MC透露這首歌是他出道前與兩人在街頭busking場合相識時一起創作的，因大家都熱愛音樂而結緣，但多年來一直未有機會在舞台上合唱：「呢首歌又係一直冇辦法有合唱嘅機會，今次趁住演唱會邀請到佢哋，係一個成就解鎖！」三人合唱氣氛熱烈，為演唱會增添了一份真摯的友情溫度。

《小心地滑》推高潮 盲盒情歌環節驚喜連連

演唱會中段，MC獻唱名曲《小心地滑》，將全場氣氛推至另一高潮。在「盲盒情歌」環節，他唱出《隔牆有耳》和《與我無關》後，感觸特別多謝徐浩、排舞師Maxi和經理人May姐，以及每一位在場觀眾。他自言有外向的一面也有靜態的一面，並不完美，多謝觀眾接受不同面向的MC，又坦言曾歷失意低潮，全靠歌迷的支持才能走到今天。

壓軸《七點半鐘的陽光》 感觸強忍淚水

演唱會尾聲，MC以一曲《七點半鐘的陽光》作為壓軸。唱至最後，他明顯眼泛淚光，但憑藉專業歌手的意志，強行將眼淚忍住，堅持完成整首歌。全場觀眾報以熱烈掌聲，場面感人。演唱會於晚上10時55分結束，歌迷不停大叫「安歌」，久久不願離開。

完騷受訪：體脂減6%腰圍減兩吋 自評「今日先搵到真正嘅MC」

完騷後MC接受訪問，直言今次演出「大解放」：「今次真係好開心好開心，今朝化妝換衫嘅時候已經好開心，因為知道自己唔需要留力，可以真係用盡所能。」他自評尾場表現：「今日嘅表現係輕鬆好多好多，我覺得今日先搵到真正嘅MC。前面幾場係有留力，但對比上次經驗，今次整體覺得自己處理更好。」

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MC透露為了今次演出努力修身，體脂減了6%，內臟脂肪由7減至4，腰圍由32吋減至29、30吋，共減去約15磅。問他是不是瘦到褲子鈕扣也因此變鬆：「真係唔關事，粒鈕扣得唔實所以有啲鬆。」被問日後再開應該不止五場咁少，他笑言「睇公司安排」，雖然想越多場數越好，但也要兼顧身體及聲音狀態：「而家理解到自己身體，未夠好啦我覺得，可以更好。但聲音方面對比上次已經控制得好多，希望下次能挑戰超過五場。」

問到他最後是不是感動強忍淚水，他直言：「因為始終係最後一首歌，壓力釋放晒，但我忽然諗起自己係一個歌手，最後一首歌唔可以失禮，所以盡能力忍住。」他又感謝歌迷一路以來的支持，期望將來有更多機會再踏紅館舞台，帶來更精彩的演出。